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Джима знялася з останньої гонки на чемпіонаті світу з біатлону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Джима знялася з останньої гонки на чемпіонаті світу з біатлону
Юлія Джима пропустить масстарт на чемпіонаті світу з біатлону
фото: Biathlon.com.ua

Через простуду Джима раніше пропустила жіночу естафету

Українка Юлія Джима пропустить гонку з масовим стартом на чемпіонаті світу - 2023 з біатлону. Про це повідомляє Федерація біатлону України у telegram. 

Джиму вирішили зняти з останнього старту ЧС у Німеччині через застуду. Раніше вона з цієї причини пропустила в Обергофі естафету. 

Олімпійська чемпіонка-2014 була єдиною представницею України, яка здобула право виступити у мас-старті, де змагаються 30 найсильніших біатлоністок світу. 

Гонка на 12,5 км розпочнеться о 16:15.

О 13:30 на дистанцію 15 км в Обергофі вийдуть чоловіки. Україну представлятимуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко. 

Теги: Юлія Джима Дмитро Підручний Антон Дудченко біатлон спорт

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