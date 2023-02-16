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Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону
Дарина Чалик використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф
фото з відкритих джерел

Українську команду представляли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик

У латвійському Мадоні продовжується юніорський чемпіонат Європи з біатлону-2023. У четвер пройшла змішана естафета, у якій взяла участь збірна України. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Українську команду представляли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Для всього квартету це була друга гонка цього року. Українці з першого етапу закріпились серед лідерів і повели боротьбу за золото з Німеччиною та Італією. Перед останнім етапом Меркушина передала Чалик естафету взагалі на першому місці.

Втім Чалик використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф. Тим не менш Україна змогла здобути бронзові нагороди. Це перша наша медаль в історії змішаних естафет на юніорському Євро.

Чемпіонами Європи стала збірна Італії, срібло здобула Німеччина.

Результати змішаної естафети на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2023:

  • Італія;
  • Німеччина;
  • Україна;
  • Франція;
  • Австрія.

Нагадаємо, нещодавно українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону.

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Теги: Україна спорт біатлон

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