Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону

Дарина Чалик використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф

Українську команду представляли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик

У латвійському Мадоні продовжується юніорський чемпіонат Європи з біатлону-2023. У четвер пройшла змішана естафета, у якій взяла участь збірна України. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

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Українську команду представляли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Для всього квартету це була друга гонка цього року. Українці з першого етапу закріпились серед лідерів і повели боротьбу за золото з Німеччиною та Італією. Перед останнім етапом Меркушина передала Чалик естафету взагалі на першому місці.

Втім Чалик використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф. Тим не менш Україна змогла здобути бронзові нагороди. Це перша наша медаль в історії змішаних естафет на юніорському Євро.

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Чемпіонами Європи стала збірна Італії, срібло здобула Німеччина.

Результати змішаної естафети на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2023:

Італія;

Німеччина;

Україна;

Франція;

Австрія.

Нагадаємо, нещодавно українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону.