Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону
Медальний залік виграла збірна Норвегії
У швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону.
Україна посіла третє місце в загальнокомандному заліку. На рахунку нашої збірної три медалі: одне «золото» та два «срібла».
Золоту нагороду у спринті завоювала Анастасія Меркушина. Срібні медалі в індивідуальних гонках здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.
Медальний залік ж очолила збірна Норвегії – на її рахунку відразу вісім нагород. Другою стала команда Німеччини з шістьма медалями.
Варто зазначити, що більшість провідних біатлонних збірних, на відмінну від України, були представлені на Чемпіонаті Європи не основними складами
Медальний залік Євро-2023 з біатлону:
- Норвегія – 8 нагород (5 золотих нагород + 2 срібні + 1 бронзова)
- Німеччина – 6 (2+1+3)
- Україна – 3 (1+2+0)
- Швеція – 3 (0+2+1)
- Швейцарія – 1 (0+1+0)
- Франція – 2 (0+0+2)
- Словенія – 1 (0+0+1)
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