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Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону
Анастасія Меркушина здобула для України єдине золото Чемпіонату Європи в Ленцергайде

Медальний залік виграла збірна Норвегії

У швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону.

Україна посіла третє місце в загальнокомандному заліку. На рахунку нашої збірної три медалі: одне «золото» та два «срібла».

Золоту нагороду у спринті завоювала Анастасія Меркушина. Срібні медалі в індивідуальних гонках здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.

Медальний залік ж очолила збірна Норвегії – на її рахунку відразу вісім нагород. Другою стала команда Німеччини з шістьма медалями.

Варто зазначити, що більшість провідних біатлонних збірних, на відмінну від України, були представлені на Чемпіонаті Європи не основними складами

Медальний залік Євро-2023 з біатлону:

  1. Норвегія – 8 нагород (5 золотих нагород + 2 срібні + 1 бронзова)
  2. Німеччина – 6 (2+1+3)
  3. Україна – 3 (1+2+0)
  4. Швеція – 3 (0+2+1)
  5. Швейцарія – 1 (0+1+0)
  6. Франція – 2 (0+0+2)
  7. Словенія – 1 (0+0+1)
Теги: Антон Дудченко Анастасія Меркушина Юлія Джима біатлон

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