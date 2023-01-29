Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону

Анастасія Меркушина здобула для України єдине золото Чемпіонату Європи в Ленцергайде

Медальний залік виграла збірна Норвегії

У швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону.

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Україна посіла третє місце в загальнокомандному заліку. На рахунку нашої збірної три медалі: одне «золото» та два «срібла».

Золоту нагороду у спринті завоювала Анастасія Меркушина. Срібні медалі в індивідуальних гонках здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.

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Медальний залік ж очолила збірна Норвегії – на її рахунку відразу вісім нагород. Другою стала команда Німеччини з шістьма медалями.

Варто зазначити, що більшість провідних біатлонних збірних, на відмінну від України, були представлені на Чемпіонаті Європи не основними складами

Медальний залік Євро-2023 з біатлону: