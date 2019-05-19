Екс-суперник українця Постола ефектно розібрався з білоруським чемпіоном (відео)



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Попри відсутність нокауту Джош Тейлор продемонстрував відмінний бокс edinburghlive.co.uk

Джош Тейлор вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії

Поєдинок півфіналу другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) на рингу The SSE Hydro в Ґлазґо (Шотландія) за титул чемпіона світу за версією IBF в суперлегкій вазі (до 63,5 кг) між білорусом Іваном Баранчиком (19-1, 12 KO) і шотландцем Джошем Тейлором (15-0, 12 KO) завершився перемогою місцевого фаворита.

Господар рингу відмінно контролював дистанцію за допомогою джеба і роботи ніг. Баранчик сподівався на традиційні наскоки, але його розмашисті удари летіли повз ціль. У другому раунді Тейлор почав потроху вкладатися в удари, заволодів ініціативою, але надто пасивно провів наступну трихвилинку. Отримавши прочухана від тренера, Тейлор повернув контроль над ходом бою в четвертому раунді.

У п'ятій трихвилинці британець завівся, влаштував з Баранчиком махач, пропустив більше, ніж у попередніх раундах разом узятих. Обидва бійці заробили по розсіченню. У наступній трихвилинці Тейлор зловив білоруса правим врозріз і відправив на канвас. Чемпіон продовжив бій, але був вражений і опинився в другому нокдауні. Британець почав боксувати першим номером, тиснути, змушував втомленого білоруса працювати на межі сил, потряс на останніх секундах раунду.

У десятому раунді Баранчик пропустив масу ударів по корпусу і в голову, але витримав, продовжив бій. Білорус намагався вирвати перемогу, але діяв так само розмашисто і передбачувано.

Суддівський вердикт - 117:109, 115:111 і 115:111 на користь Тейлора.

Нагадуємо, що в червні 2018 року Тейлор переміг за очками українського екс-чемпіона світу Віктора Постола.

Джерело: vringe.com