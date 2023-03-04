Джоковичу відмовлено у дозволі на в'їзд до США: причини

У 2022 році Джокович пропустив турніри у США через відмову вакцинуватися від коронавірусу

Джокович не зможе взяти участь у турнірах Асоціації тенісистів-професіоналів серії «Мастерс»

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу відмовили у праві на в'їзд до США. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив сенатор Рік Скотт.

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Джокович не зміг отримати дозвіл на в'їзд до США для участі в турнірах Асоціації тенісистів-професіоналів серії «Мастерс» в Індіан-Уеллсі та Майамі.

«Щойно нам повідомили, що Новаку Джоковичу відмовили у дозволі виступити на турнірах у США без вакцини від коронавірусу. Президент Джо Байден має негайно втрутитися та надати спортсмену право змагатися», – написав Скотт.

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Як відомо, у 2022 році Джокович пропустив Відкритий чемпіонат США та турніри на території США та Канади через відмову зробити вакцину від коронавірусу.

До слова, на тенісному турнірі Australian Open під час матчу серба Новака Джоковича і росіянина Андрєя Рубльова перебували сербські вболівальники, які принесли прапори РФ із зображеннями президента країни-агресорки Володимира Путіна, а також прапори фейкових псевдореспублік на окупованих територіях України. На матчі ганебно відзначився і батько відомого сербського тенісиста Срджан Джокович, який знаходився в компанії цих вболівальників і фотографувався із чоловіком, на футболці якого виднівся символ рашистського режиму Кремля – латинська буква Z. Крім цього, Срджан Джокович на відеокамеру вигукував «Хай живуть росіяни».

Балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону вимагає заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просить Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Twitter засудив дії фанів Джоковича та його батька, звернувши на це увагу організаторів Australian Open та Австралійської асоціації з тенісу.