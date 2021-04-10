Зірки НБА відреагували на смерть репера DMX через передозування наркотиків

У виконавця хіп-хопу Ерла Сіммонса залишилося 15 дітей і мати

Баскетболісти багатьох клубів НБА висловили співчуття у зв’язку зі смертю репера Ерла Сіммонса, відомого як DMX. Співак помер у віці 50 років в лікарні у Нью-Йорку в результаті зупинки серця через передозування наркотиків. У музиканта залишилися 15 дітей і мати.

У DMX (Dark Man X) шість альбомів поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200. Це – безпрецедентний феномен. Він також був номінований на Греммі.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс висловив співчуття у зв'язку зі смертю репера DMX, який помер через передозування наркотиків.

«Спочивай з миром, легенда!» – написав Джеймс в «Твіттері».

«DMX давав віру людям, вже втратили надію. Земля пухом, легенда », - написав Джамал Кроуфорд.

Екс-гравець НБА Стівен Джексон опублікував фото своєї татуювання, на якій зображена відома цитата DMX.

«Якщо моє життя не триватиме довго, то я дякую богові за свій останній подих. Значить, все не марно», – написано на татуюванні, яку Джексон зробив 17 років тому.

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