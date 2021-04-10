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    Зірки НБА відреагували на смерть репера DMX через передозування наркотиків

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    У DMX залишилося 15 дітей - Зірки НБА відреагували на смерть репера DMX через передозування наркотиків
    У DMX залишилося 15 дітей
    Фото з відкритих джерел

    У виконавця хіп-хопу Ерла Сіммонса залишилося 15 дітей і мати

    Баскетболісти багатьох клубів НБА висловили співчуття у зв’язку зі смертю репера Ерла Сіммонса, відомого як DMX. Співак помер у віці 50 років в лікарні у Нью-Йорку в результаті зупинки серця через передозування наркотиків. У музиканта залишилися 15 дітей і мати.

    У DMX (Dark Man X) шість альбомів поспіль дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200. Це – безпрецедентний феномен. Він також був номінований на Греммі.

    Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс висловив співчуття у зв'язку зі смертю репера DMX, який помер через передозування наркотиків.

    «Спочивай з миром, легенда!» – написав Джеймс в «Твіттері».

    «DMX давав віру людям, вже втратили надію. Земля пухом, легенда », - написав Джамал Кроуфорд.

    Екс-гравець НБА Стівен Джексон опублікував фото своєї татуювання, на якій зображена відома цитата DMX.

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    «Якщо моє життя не триватиме довго, то я дякую богові за свій останній подих. Значить, все не марно», – написано на татуюванні, яку Джексон зробив 17 років тому.

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    Теги: НБА Леброн Джеймс
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