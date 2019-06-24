Уродженець Харкова приніс золото Європейських ігор Ізраїлю



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Сергій Ріхтер навчився стріляти у війську Sport-referense

Сергій Ріхтер виграє нагороди уже других Євроігор поспіль

30-річний уродженець Харкова Сергій Ріхтер став чемпіоном ІІ Європейських ігор у стрільбі з пневматичної гвинтівки з десяти метрів. У фінальній перестрілці Сергій переміг свого тезку Камєнского з Росії. Чемпіон набрав 250,8 бала, його суперник – на 0,8 очка менше. Бронзова нагорода в активі чеського стрілка Філіпа Непейхала (228,9), котрий лідирував майже впродовж усього фіналу, але наприкінці, допустив прикрий промах, який коштував йому золотої медалі.

Золото Ріхтер приніс не Україні, а Ізраїлю. Власне, стріляти Сергій теж навчився, уже виїхавши на Землю Обітовану, коли в 2002 році проходив службу у війську.

У 2012 році Ріхтер взяв участь в Олімпійських іграх в Лондоні, де став дев’ятим у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м, і 44-м у стрільбі з малокаліберної гвинтівки лежачи з 50 м. У 2015 році Сергій у тій же стрільбі з десятиметрової відстані виграв бронзу перших Європейських ігор у Баку. У 2016 році Ріхтер виступав на другій у кар’єрі Олімпіаді де посів 14-те і 15-те місця.

Зауважимо, що стрільці, які представляли у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з відстані 10 м Україну, не змогли подолати кваліфікацію. Хоча й срібному призерові Олімпіади-2016 Сергієві Кулішу забракло для потрапляння у вісімку всього 0,7 бала. Сергій став 11-м. Олег Царьков посів 29-те місце із 40-ка учасників.

У тій же дисципліні серед жінок сьогодні тріумфувала румунка Лаура-Ґеорґета Коман. Срібло у швейцарки Ніни Крістен, бронза – у чешки Ніколи Мазурової. Українки провалилися в кваліфікації: Наталія Кальниш – 35-та, Анна Ільїна – 40-ва серед 41-ї учасниці.