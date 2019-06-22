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    Європейські ігри-2019. День перший. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

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    Георгій Зантарая отримав відразу дві нагороди - як чемпіон Європейських ігор і чемпіон Європи - Європейські ігри-2019. День перший. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Георгій Зантарая отримав відразу дві нагороди - як чемпіон Європейських ігор і чемпіон Європи
    Сегодня

    Наша команда увірвалася в топ-чотири медального заліку

    У перший змагальний день, 22 червня, на других Європейських іграх було розіграно 24 комплекти нагород.

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    Українці здобули відразу шість, що вивело їх у квартет лідерів медального заліку. І то за умови, що не змогли пробитися навіть у півфінал одні з найсильніших наших представників - найсильніша змішана пара пістолетників у світі Олена Костевич та Олег Омельчук. Крім того, всі шанси бути серед призерів мала наша 16-річна гімнастична прима Влада Нікольченко. Проте втрата м'яча під час останнього виходу на поміст відкинула Владу відразу на п'яте місце.

    З іншого боку, маємо два золота в дзюдо. Якщо Дарина Білодід попри юний вік є відвертим домінатором своєї вагової категорії (до 48 кг), то у вазі Георгія Зантараї (до 66 кг) претендентами на золото були мінімум шестеро борців й відповідно ґарантувати навіть потрапляння на п'єдестал напередодні не міг ніхто. 

    Найбільше ж нагород здобули самбісти. Але то й не дивно, зважаючи на специфіку виду спорту, який розвивається найперше на теренах країн колишнього СССР. Власне, з цим також пов'язана велика кількість медалей команд РФ, Білорусі та Грузії.

    Таблиця медалей
    (станом на 22.06.2019)

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    Медалі вже здобули представники 24-х із 50-ти країн-учасниць

    Загалом за підсумками першого дня українці десь знайшли, десь загубили. Знайомтеся з нашими героями у фотогалереї.

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    Дзюдоїстка Дарина Білодід - золото в категорії до 48 кг
    Дзюдоїст Георгій Зантарая - золото у ваговій категорії до 66 кг
    Самбістка Анастасія Сапсай - золото у ваговій категорії понад 80 кг
    Самбістка Наталія Смаль - срібло у ваговій категорії до 72 кг
    Самбістка Олена Сайко - срібло у ваговій категорії до 64 кг
    Самбістка Анастасія Новикова - срібло у ваговій категорії до 48 кг

    Завтра, 23 червня, на Європейських іграх буде розігграно відразу 37 комплектів нагород.

     Читайте також: Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019
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