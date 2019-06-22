Європейські ігри-2019. День перший. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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Георгій Зантарая отримав відразу дві нагороди - як чемпіон Європейських ігор і чемпіон Європи Сегодня

Наша команда увірвалася в топ-чотири медального заліку

У перший змагальний день, 22 червня, на других Європейських іграх було розіграно 24 комплекти нагород.

Українці здобули відразу шість, що вивело їх у квартет лідерів медального заліку. І то за умови, що не змогли пробитися навіть у півфінал одні з найсильніших наших представників - найсильніша змішана пара пістолетників у світі Олена Костевич та Олег Омельчук. Крім того, всі шанси бути серед призерів мала наша 16-річна гімнастична прима Влада Нікольченко. Проте втрата м'яча під час останнього виходу на поміст відкинула Владу відразу на п'яте місце.

З іншого боку, маємо два золота в дзюдо. Якщо Дарина Білодід попри юний вік є відвертим домінатором своєї вагової категорії (до 48 кг), то у вазі Георгія Зантараї (до 66 кг) претендентами на золото були мінімум шестеро борців й відповідно ґарантувати навіть потрапляння на п'єдестал напередодні не міг ніхто.

Найбільше ж нагород здобули самбісти. Але то й не дивно, зважаючи на специфіку виду спорту, який розвивається найперше на теренах країн колишнього СССР. Власне, з цим також пов'язана велика кількість медалей команд РФ, Білорусі та Грузії.

Таблиця медалей

(станом на 22.06.2019)

Медалі вже здобули представники 24-х із 50-ти країн-учасниць

Загалом за підсумками першого дня українці десь знайшли, десь загубили. Знайомтеся з нашими героями у фотогалереї.

Завтра, 23 червня, на Європейських іграх буде розігграно відразу 37 комплектів нагород.