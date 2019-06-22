Європейські ігри-2019. День перший. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
Наша команда увірвалася в топ-чотири медального заліку
У перший змагальний день, 22 червня, на других Європейських іграх було розіграно 24 комплекти нагород.
Українці здобули відразу шість, що вивело їх у квартет лідерів медального заліку. І то за умови, що не змогли пробитися навіть у півфінал одні з найсильніших наших представників - найсильніша змішана пара пістолетників у світі Олена Костевич та Олег Омельчук. Крім того, всі шанси бути серед призерів мала наша 16-річна гімнастична прима Влада Нікольченко. Проте втрата м'яча під час останнього виходу на поміст відкинула Владу відразу на п'яте місце.
З іншого боку, маємо два золота в дзюдо. Якщо Дарина Білодід попри юний вік є відвертим домінатором своєї вагової категорії (до 48 кг), то у вазі Георгія Зантараї (до 66 кг) претендентами на золото були мінімум шестеро борців й відповідно ґарантувати навіть потрапляння на п'єдестал напередодні не міг ніхто.
Найбільше ж нагород здобули самбісти. Але то й не дивно, зважаючи на специфіку виду спорту, який розвивається найперше на теренах країн колишнього СССР. Власне, з цим також пов'язана велика кількість медалей команд РФ, Білорусі та Грузії.
Таблиця медалей
(станом на 22.06.2019)
Загалом за підсумками першого дня українці десь знайшли, десь загубили. Знайомтеся з нашими героями у фотогалереї.
Завтра, 23 червня, на Європейських іграх буде розігграно відразу 37 комплектів нагород.