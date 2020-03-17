Ефектним нокаутом: українські боксери встигли вихопити дві олімпійських ліцензії перед зупинкою турніру (відео)



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Олександр Хижняк з легкістю впорався із завданням-мінімум Федерація боксу України

Олександр Хижняк і Микола Буценко гарантували собі поїздку на Ігри

Як повідомляв учора «Главком», ліцензійний турнір із боксу, який відбувався в Лондоні, був призупинений через пандемію коронавірусу, ледь розпочавшись.

Проте результати боїв, які встигли відбутися до вечора 16 березня, не анульовуються. Ті бійці, які потрапили до чвертьфіналів змагань, забезпечили собі участь на Іграх-2020 у Токіо.

Вчора ввечері олімпійські перепустки здобуло двоє українців. Як і очікувалося, впевнено впорався з завданням чинний чемпіон світу, Європи і Європейських ігор Олександр Хижняк, який представляє вагову категорію до 75 кг. У стартовому бою полтавчанин відправив у нокаут Камрана Шахсуварлі із Азербайджану.

Трохи згодом бій 1/8-ї виграв представник вагової категорії до 57 кг Микола Буценко. В 1/8 ліцензійного турніру боксер з Одеси одноголосним рішенням суддів переміг Артура Базеяна з Вірменії.

Нагадаємо, що раніше в Лондоні перемогли і здобули олімпійські ліцензії ще п’ятеро українців. Ті ж наші земляки, які в британській столиці виступити не встигли, ще матимуть змогу поборотися за місце в Токіо-2020 у додаткових змаганнях, час і місце проведення яких будуть визначені трохи згодом, коли проясниться ситуація з розвитком пандемії.