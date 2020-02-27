  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зіркового боксера депортували з США

    • Розсилка
    Болгарина депортували з США - Зіркового боксера депортували з США
    Болгарина депортували з США

    Ні, мова не про чергову російську зірку, що зловживає оковитою

    Під прискипливі очі американської феміди потрапив зірковий важковаговик - болгарин Кубрат Пулєв, що нині претендентом на звання чемпіона світу.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топового російського боксера арештували напідпитку – в’язниця за ним плаче

    Його зняли з рейсу Чикаго - Лас-Вегас, куди боксер прямував реванш Деонтей Уайлдер - Тайсон Ф’юрі.

    Пулєва затримала службв громадянства та імміграції США. Виявилося, шо у боксера вийшов термін дії візи й він знаходиться на території США незаконно.

    А як так - американці без надмірної патетики депортували порушника до Болгарії, оскільки закон - один для всіх.

    20 червня в Лондоні Пулєв проведе поєдинок проти чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа. Ну, а вперше чемпіонський бій Пулєв проводив ще в далекому 2011, коли був нокаутований Володимиром Кличком.

    США бокс Ентоні Джошуа Кубрат Пулєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ