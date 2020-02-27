Зіркового боксера депортували з США
Ні, мова не про чергову російську зірку, що зловживає оковитою
Під прискипливі очі американської феміди потрапив зірковий важковаговик - болгарин Кубрат Пулєв, що нині претендентом на звання чемпіона світу.
Його зняли з рейсу Чикаго - Лас-Вегас, куди боксер прямував реванш Деонтей Уайлдер - Тайсон Ф’юрі.
Пулєва затримала службв громадянства та імміграції США. Виявилося, шо у боксера вийшов термін дії візи й він знаходиться на території США незаконно.
А як так - американці без надмірної патетики депортували порушника до Болгарії, оскільки закон - один для всіх.
20 червня в Лондоні Пулєв проведе поєдинок проти чемпіона WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа. Ну, а вперше чемпіонський бій Пулєв проводив ще в далекому 2011, коли був нокаутований Володимиром Кличком.