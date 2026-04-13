Екфутболіст збірної Росії розкритикував призначення жінки тренеркою клубу Бундесліги

34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера

Мостовий зробив скандальну заяву під час спілкування з пропагандистами

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий під час спілкування з пропагандистами розкритикував призначення Марі-Луїзе Ети головною тренеркою команди німецької Бундесліги «Уніон». Про це повідомляє «Главком».

«Чесно, мені смішно. Ось бачите, як футбол відрізняється від інших видів спорту – можна робити все, що хочеш. Ну, дурість, просто смішно! Нині час хайпу, лайків. Як це призначення може бути успішним? Жінка приходить до чоловічої професійної команди. Нехай мені хтось пояснить, як це спрацює. Де логіка? Є жіночий футбол, хай туди й ідуть», – сказав Мостовий.

Нагадаємо, Марі-Луїзе Ета була призначена на посаду виконуючої обов'язки головного тренера німецького футбольного клубу «Уніон».

Угода «Уніона» з фахівчинею розрахована до кінця сезону. Ета стала першою жінкою, яка обійняла посаду головного тренера чоловічого футбольного клубу чемпіонату Німеччини.

34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера. У період ігрової кар'єри вона виступала за німецькі клуби «Турбіне», «Гамбург» та «Вердер».

«Уніон» посідає 11-е місце у чемпіонаті Німеччини. Після 29 турів команда набрала 32 очки.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)