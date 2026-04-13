Екфутболіст збірної Росії розкритикував призначення жінки тренеркою клубу Бундесліги

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Екфутболіст збірної Росії розкритикував призначення жінки тренеркою клубу Бундесліги
34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера
Мостовий зробив скандальну заяву під час спілкування з пропагандистами

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий під час спілкування з пропагандистами розкритикував призначення Марі-Луїзе Ети головною тренеркою команди німецької Бундесліги «Уніон». Про це повідомляє «Главком».

«Чесно, мені смішно. Ось бачите, як футбол відрізняється від інших видів спорту – можна робити все, що хочеш. Ну, дурість, просто смішно! Нині час хайпу, лайків. Як це призначення може бути успішним? Жінка приходить до чоловічої професійної команди. Нехай мені хтось пояснить, як це спрацює. Де логіка? Є жіночий футбол, хай туди й ідуть», – сказав Мостовий.

Нагадаємо, Марі-Луїзе Ета була призначена на посаду виконуючої обов'язки головного тренера німецького футбольного клубу «Уніон». 

Угода «Уніона» з фахівчинею розрахована до кінця сезону. Ета стала першою жінкою, яка обійняла посаду головного тренера чоловічого футбольного клубу чемпіонату Німеччини.

34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера. У період ігрової кар'єри вона виступала за німецькі клуби «Турбіне», «Гамбург» та «Вердер».

«Уніон» посідає 11-е місце у чемпіонаті Німеччини. Після 29 турів команда набрала 32 очки.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

