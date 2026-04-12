Жінка вперше стала головною тренеркою клубу чемпіонату Німеччини з футболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Жінка вперше стала головною тренеркою клубу чемпіонату Німеччини з футболу
34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року

Марі-Луїзе Ета переписує історію німецького футболу

Марі-Луїзе Ета була призначена на посаду виконуючої обов'язки головного тренера німецького футбольного клубу «Уніон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Угода «Уніона» з фахівчинею розрахована до кінця сезону. Ета стала першою жінкою, яка обійняла посаду головного тренера чоловічого футбольного клубу чемпіонату Німеччини.

34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера. У період ігрової кар'єри вона виступала за німецькі клуби «Турбіне», «Гамбург» та «Вердер».

«Уніон» посідає 11-е місце у чемпіонаті Німеччини. Після 29 турів команда набрала 32 очки.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Новини

Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті
Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті
Жінка вперше стала головною тренеркою клубу чемпіонату Німеччини з футболу
Жінка вперше стала головною тренеркою клубу чемпіонату Німеччини з футболу
«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон
«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги
«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг

