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Будинок віцечемпіонки Європи з художньої гімнастики пошкоджено через атаку росіян

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Будинок віцечемпіонки Європи з художньої гімнастики пошкоджено через атаку росіян
Єва Мелещук виграла срібло на Чемпіонаті Європи 2023
фото: Instagram

Єва Мелещук: Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати

Багатоквартирний будинок, де мешкає віцечемпіонка Європи-2023 з художньої гімнастики Єва Мелещук, зазнав пошкодження внаслідок російських обстрілів Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

Мелещук розповіла, що перебувала в укритті під час масованого обстрілу Росії. Одна з балістичних ракет прилетіла біля помешкання гімнастки, і завдала руйнувань.

«Буквально наш дім. Найстрашніша ніч у моєму житті. Сподіваюся, якомога більшій кількості людей надали допомогу й вони змогли дістатися безпечного місця. Ми нещодавно переїхали сюди і кілька років думали, що саме тут хочемо оселитися назавжди. Наша квартира неушкоджена, ми живі й у безпеці – дякувати Богу.

Ми провели всю ніч в підземному паркінгу, поки по цивільних запускали балістичні ракети. Одна з них зруйнувала будівлю поруч із нашою в житловому комплексі. Вхід до підземної парковки пошкоджений, ліфти – знищені, а на рівні -2 стеля частково обвалилася через ударну хвилю. Є поранені люди. Навколо все горить, заповнене димом і уламками скла – і те саме одночасно відбувається у багатьох районах Києва.

15.06.2026. Наш дім. Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати. Я ненавиджу, що досі є люди, які не розуміють, що ця держава скоює геноцид проти українців, нашої землі та самого нашого існування», – написала Мелещук.

Будинок віцечемпіонки Європи з художньої гімнастики пошкоджено через атаку росіян фото 1

Мелещук є вихованкою академії Ірини Дерюгіної, її тренували Анна та Вікторія Безсонови. Українка здобула срібло Чемпіонату Європи-2023 в командних змаганнях, а також є чемпіонкою Універсіади-2019 у вправі з булавами.

У ніч проти 15 червня російська армія завдала масованого удару по містах України. У Києві внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення, серед них – двоє дітей 5 та 6 років. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах столиці.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів зруйнувало будівлю біля оселі батьків Марти Костюк. «Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, тож це був дуже важкий ранок для мене», – заявила Костюк під час розмови з журналістами на «Ролан Гаросс».

Тенісистка зізналася, що частину ранку вона просто проплакала. За словами другої ракетки України, їй коштувало чималих зусиль, щоб зібратися на матч першого раунду проти Оксани Селехметьєвої з Іспанії.

Теги: художня гімнастика обстріл Єва Мелещук ракетна атака

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