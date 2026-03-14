«Полісся» – «Кривбас». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ

Центральний поєдинок туру знову відбудеться в Житомирі

Сьогодні, 14 березня, житомирське «Полісся» прийме криворізький «Кривбас» у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів на матч «Полісся» – «Кривбас»

На 09:45 14 березня шанси житомирян виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На перемогу команди Руслана Ротаня виставлено бал 1,63. Натомість ймовірну звитягу криворіжців оцінено коефіцієнтом 5,73. Потенційна нічия запропонована з кефом 3,84. На вольову перемогу «Полісся» закладено коефіцієнт 9,05. На тотал більше 4,0 закладено кеф 5,66.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи «поліські вовки» здобули дві перемоги. Спершу житомиряни впевнено здолали ковалівський «Колос» (2:0). Голами відзначилися вінгер Гуцуляк і нападник Краснопір А потім підопічні Ротаня переграли тодішнього лідера – черкаський ЛНЗ (3:1). Заспів хавбеків Андрієвського та Емерллаху під завісу поєдинку підтримав форвард Гайдучик. Зате минулої неділі «Полісся» зазнало поразки від київського «Динамо» (1:2) з голом Гуцуляка.

Тим часом «Кривбас» на цьому відрізку обійшовся без поразок. Щоправда, переконливими назвати результати команди Патріка ван Леувена складно. Криворіжці не зуміли дотиснути ні харківський «Металіст 1925», ні «Оболонь» з Києва (двічі по 0:0). Світла пляма навесні – перемога над луганською «Зорею» (3:1). Забивали тоді Лін, Задерака та Мендоза. А крайній оборонець Дібанго віддав дві результативні передачі.

Історія очних зустрічей

У першому колі долю протистояння визначив один забитий м'яч. Перемогу «поліським вовкам» під завісу матчу приніс нападник Гайдучик. Значно веселіше було в минулому сезоні. Тоді в обох поєдинках забивали дві команди. Зокрема, в Житомирі розійшлися бойовою нічиєю, а в Кривому Розі гору взяв «Кривбас» (3:1) із хет-триком тепер зірки черкаського ЛНЗ Твердохліба.

Загалом команди провели сім очних матчів. «Полісся» записало в актив три перемоги, а криворіжці – дві. Ще два поєдинки завершилися нічиїми. З актуальних виконавців обох колективів найкращим бомбардиром протистояння залишається вінгер житомирян Гуцуляк (два м'ячі).

Де дивитися матч «Полісся» – «Кривбас»

Поєдинок наживе покаже канал UPL.TV. Він доступний у пакетах провідних OTT-платформ і кабельних мереж України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.