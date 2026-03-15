У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет

Івано-Франківський міський суд розглянув справу щодо місцевої жительки, чий син-дев’ятикласник ліцею №4 допустив грубе порушення правил поведінки. Під час уроку біології учень дістав гумовий імітатор чоловічого статевого органу, чим викликав сміх серед учнів, зірвав навчальний процес та проявив неповагу до вчителя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Бліцinfo».

На матір школяра склали протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання сина. Жінка на судове засідання не з’явилася та не надіслала жодних пояснень, тому суддя Наталія Деркач розглядала матеріали за її відсутності.

Подія сталася ще 8 грудня 2025 року, а справу розглянули лише у березні. Через те, що з моменту інциденту минуло понад три місяці, передбачений законом строк для накладення штрафу закінчився.

Суддя визнала факт порушення, проте закрила провадження у справі. Матір підлітка уникла адміністративної відповідальності виключно через закінчення термінів давності.

