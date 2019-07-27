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    Екс-чемпіон світу Тарвер назвав боксера, якого вважає кращим за Ломаченка

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    Антоніо Тарвер хоче здаватися оригінальним - Екс-чемпіон світу Тарвер назвав боксера, якого вважає кращим за Ломаченка
    Антоніо Тарвер хоче здаватися оригінальним
    Fightnews.info

    При цьому аналітик не зміг назвати імені свого фаворита

    Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Антоніо Тарвер в інтерв'ю Fight Hub TV сказав, що, на його думку, на звання кращого боксера світу незалежно від вагової категорії (P4P) більше заслуговує чемпіон світу в найлегшій вазі Наоя Іноує з Японії, а не чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко з України, і шанувальники боксу повинні приділяти більше уваги японському боксерові. Але при цьому Тарвер сам не зміг згадати імені свого фаворита

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    «Я не буду зупинятися на популярному варіанті [Василь Ломаченко], - сказав Тарвер у відповідь на питання про його першого номера P4P і припущення від публіки, що це Ломаченко. - Є хлопець, який ще не програвав - я не пам'ятаю його імені - але він нокаутує всіх своїх суперників. Здається, він виступає вже в третій ваговій категорії».

    «Так, зараз, базуючись на таланті, він є найкращим, - пояснив Тарвер. - Хлопець просто звір. Він усіх «виносить». Він знищує топових боксерів. Так, я вважаю, що ми повинні приділяти йому набагато більше уваги через його талант і здібності. Схоже, що він боксує з найсильнішими суперниками, і він домінує над ними. І треба віддати належне хлопцю, який домінує над кращими суперниками, змітає всіх у своїй вазі».

    Нагадаємо, що Тарвер свого часу вважався одним із найсильніших боксерів напівважкої ваги. Позитивні відгуки також отримала його робота коментатором на телеканалі Showtime, але через позитивні допінг-проби він завершив боксерську кар'єру і втратив роботу телекоментатором.

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