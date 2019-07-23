Ломаченко дав прогноз на бій, в якому визначиться його майбутній суперник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко хотів би сам побити Теофімо Лопеса Фото з соцмереж

Українець ставить на представника Ґани

Чемпіон WBO і WBA Super в легкій вазі (до 61,2 кг) українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) вважає, що його колега по дивізіону, володар титулу за версією IBF Річард Коммі (29-2, 26 КО) з Ґани впорається зі своїм обов'язковим претендентом, балакучим і зухвалим топ-проспектом зі США Теофімо Лопесом (14-0, 11 КО).

19 липня в Оксон-Гіллі (штат Меріленд, США) Лопес здобув статус обов'язкового претендента на титул Коммі – в 12-раундовому протистоянні переміг японця Масайоші Накатані (18-1, 12 КО). На цей раз Лопес не зміг перемогти яскраво, красиво, достроково – бій вийшов конкурентним, проспект відзначився великою кількістю пропущених ударів.

Перформанс Лопеса, схоже, не вразив Ломаченка: «Так, він провів 12 раундів. Але з ким? 12 раундів з ноунеймом. Тепер з'явилося багато питань до нього, до його батька-тренера, до всієї тієї фігні, яку він встиг наговорити. Бій Коммі – Лопес... Думаю, переможе Коммі. Але я б цього не хотів. Я б хотів сам зустрітися з Лопесом».

Ломаченко і Лопес – підопічні промоутера Боба Арума (Top Rank). Той спершу був категорично проти того, щоб звести в очній сутичці свою суперзірку №1 і проспекта №1, але все ж дав добро.

31 серпня Лондоні (Англія) Ломаченко битиметься з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 КО) за вакантний титул за версією WBC. Очікується, що на початку 2020 року переможці протистоянь Коммі – Лопес і Ломаченко – Кемпбелл визначать абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Джерело: vringe.com