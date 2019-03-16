Екс-форвард «Шахтаря» і «Динамо» забив свій третій у чотирьох матчах гол у чемпіонаті Туреччини (відео)



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Олександр Гладкий демонструє гарну результативність Twitter «Адана Демірспору»

Олександр Гладкий роззабивався не на жарт

Колишній нападник «Шахтаря», «Динамо», «Дніпра», «Карпат» і «Металіста» Олександр Гладкий відзначився вже своїм третім у чотирьох останніх матчах голом у чемпіонаті Туреччини.

На цей раз український форвард «Адана Демірспору» з одинадцятиметрової позначки вразив ворота «Елазіґспора». Гладкий відкрив рахунок уже на восьмій хвилині, а в ході другого тайму вилучення отримали відразу двоє гравців «Елазіґспора», який приймав цей матч удома. У підсумку незадовго до фінального свистка «Адана Демірспор» зусиллями Герва Кейджа забив удруге і переміг - 2:0.

«Елазіґспор» - «Адана Демірспор» - 0:2

Завдяки цій перемозі «Адана Демірспор» набрав 41 очко і закріпився на восьмому місці. «Елазіґспор» має 20 пунктів і посідає передостанню позицію.

Між тим, сьогодні розпочався 26-й тур у турецькій Суперлізі. Чергову перемогу там здобув «Резіспор» українця Миколи Морозюка. Микола повернувся на поле, відбувши дискваліфікацію і знову став символом перемоги своєї команди. Правда, на цей раз Морозюк вийшов на заміну і відіграв останніх півгодини у виїзній зустрічі з «Коньяспором». Невдовзі після появи українця Браян Самудіо забив другий м'яч і встановив остаточний підсумок - 2:0.

Цікаво, що з Морозюком у складі «Різеспор» виграв п'ять матчів при одній нічиїй і одній поразці. Завдяки успішній серії команда набрала вже 34 очка і піднялася на сьоме місце у таблиці. У «Коньяспора», який іде п'ятим, лише на очко більше. До речі, український оборонець «Коньяспора» Євген Опанасенко цю зустріч провів на лаві запасних.