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    Екс-форвард «Шахтаря» і «Динамо» забив свій третій у чотирьох матчах гол у чемпіонаті Туреччини (відео)

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    Олександр Гладкий демонструє гарну результативність - Екс-форвард «Шахтаря» і «Динамо» забив свій третій у чотирьох матчах гол у чемпіонаті Туреччини (відео)
    Олександр Гладкий демонструє гарну результативність
    Twitter «Адана Демірспору»

    Олександр Гладкий роззабивався не на жарт

    Колишній нападник «Шахтаря», «Динамо», «Дніпра», «Карпат» і «Металіста» Олександр Гладкий відзначився вже своїм третім у чотирьох останніх матчах голом у чемпіонаті Туреччини.

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    На цей раз український форвард «Адана Демірспору» з одинадцятиметрової позначки вразив ворота «Елазіґспора». Гладкий відкрив рахунок уже на восьмій хвилині, а в ході другого тайму вилучення отримали відразу двоє гравців «Елазіґспора», який приймав цей матч удома. У підсумку незадовго до фінального свистка «Адана Демірспор» зусиллями Герва Кейджа забив удруге і переміг - 2:0.

    «Елазіґспор» - «Адана Демірспор» - 0:2

    Завдяки цій перемозі «Адана Демірспор» набрав 41 очко і закріпився на восьмому місці. «Елазіґспор» має 20 пунктів і посідає передостанню позицію.

    Між тим, сьогодні розпочався 26-й тур у турецькій Суперлізі. Чергову перемогу там здобув «Резіспор» українця Миколи Морозюка. Микола повернувся на поле, відбувши дискваліфікацію і знову став символом перемоги своєї команди. Правда, на цей раз Морозюк вийшов на заміну і відіграв останніх півгодини у виїзній зустрічі з «Коньяспором». Невдовзі після появи українця Браян Самудіо забив другий м'яч і встановив остаточний підсумок - 2:0.

    Цікаво, що з Морозюком у складі «Різеспор» виграв п'ять матчів при одній нічиїй і одній поразці. Завдяки успішній серії команда набрала вже 34 очка і піднялася на сьоме місце у таблиці. У «Коньяспора», який іде п'ятим, лише на очко більше. До речі, український оборонець «Коньяспора» Євген Опанасенко цю зустріч провів на лаві запасних.

     Читайте також: Екс-нападник «Шахтаря» і «Динамо» приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Туреччини (відео)
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