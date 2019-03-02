Українець Морозюк отримав вилучення у першому таймі матчу турецької Суперліги (відео)



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У більшості «Фенербахче» перемоги не віддав Фото з соцмереж

«Різеспор» з Миколою на полі зазнав першої поразки

Екс-капітан команди київського «Динамо» Микола Морозюк не дограв навіть першого тайму в матчі 24-го туру турецької Суперліги, в якому його «Різеспор» грав на виїзді з «Фенербахче».

Українець традиційно вийшов на поле на позиції правого оборонця і перше попередження отримав уже на 20-й хвилині. На 42-й був другий «гірчичник», який означав дострокове завершення матчу. Морозюк затримав неподалік від воріт суперника ривок Віктора Мозеса, зірвавши стрімку контратаку суперника.

Зауважимо, що для Миколи ця гра була шостою в складі «Різеспора». З попередніх п'яти його команда виграла чотири при одній нічиїй. Ця серія допомогла «Різеспору» покинути зону вильоту.

Сьогодні «Різеспор» програв 2:3. Перевагу 2:1 ліпше вкомплектований «Фенербахче» здобув ще до того, як отримав чисельну перевагу. Відразу після перерви хорват Даріо Мельняк зрівняв рахунок, а перемогу для стамбульців вирвав ударом з одинадцятиметрової позначки вирвав на 84-й хвилині той же Віктор Мозес.

Для «Фенербахче», одного з найтитулованіших клубів Туреччини, ці три очки були надзвичайно важливими. Команда пеперебуває в небезпечній зоні. Тому ж «Різеспору» «Фенер» перед цим туром програвав три очки. Тепер в обох команд по 28 пуктів і вони посідають 13-те і 14-те місця, відірвавшись від зони вильоту на три пункти.