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    Екс-півзахисник «Олімпіка» шкодує, що перейшов у «Слован»

    Принаймні про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін
    Екс-півзахисник «Олімпіка» Моха пошкодував про те, що перейшов в «Слован» з Братислави. Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін. «Склалася така ситуація, що людина підписала контракт з іншим клубом, але клуб не погодив це з нами. А через два тижні Моха вже пошкодував про це, тому що до нас
    • Сьогодні, 20:45
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    Моха. Фото: ФК Олімпік
    Моха. Фото: ФК Олімпік

    Принаймні про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін

    Екс-півзахисник «Олімпіка» Моха пошкодував про те, що перейшов в «Слован» з Братислави.

    Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін.

    «Склалася така ситуація, що людина підписала контракт з іншим клубом, але клуб не погодив це з нами. А через два тижні Моха вже пошкодував про це, тому що до нас прийшли з пропозиціями інші клуби і показали це йому. Він не вірив, а тепер рве волосся на голові і хоче розірвати контракт зі «Слованом». Але «Слован» цього не хоче. Ось така ситуація», - сказав Гельзін.

    Також зазначається, що сума трансферу склала 150 тисяч євро.

    Нагадаємо, раніше «Слован» оголосив про підписання контракту з гравцем, але президент «Олімпіка» Владислав Гельзін назвав ці дії клубу неузгодженими.

    Він заявив, що судитиметься з «Слованом», якщо пропозиція не влаштує його клуб.

    Джерело: Футбол 24

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