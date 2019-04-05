Екс-воротар Шовковський порівняв ситуацію з виборами в Україні з кривавим нападом на дівчину



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Олександр Шовковський вже вдруге висловився на тему виборів Фото з соцмереж

Олександр поділився цитатою зі статті американського журналіста

Тренер збірної України, колишній воротар Олександр Шовковський описав процес виборів в Україні цитатою зі статті Девіда Вонґа «Світ хвилює тільки те, що він може отримати від вас».

«Давайте припустимо, що людину, яку ви любите більше за все на світі, тільки що підстрелили. Лежить на вулиці, стікаючи кров'ю і кричачи. Підходить хлопець і каже вам «Відійди». Він оглядає рану вашого улюбленого і дістає складаний ножик - збирається оперувати прямо на вулиці.

Ви питаєте: «Ти лікар?» Він відповідає: «Ні». Ви говорите: «Але ти ж знаєш, що робиш, так?»

У цей момент хлопець втрачає самовладання. Він каже, що він хороший, чесний, що він завжди приходить вчасно. Він повідомляє, що він відмінний син, його життя повне захоплюючих хобі, і ще він пишається тим, що ніколи не лається матом.

Ви збентежені: «Яке в біса значення має це все, коли моя любов лежить тут і спливає кров'ю! Мені потрібен хтось, хто знає, як оперувати вогнепальні поранення! Ти можеш чи ні?!»

І тепер хлопець починає агітувати - чого ти такий поверхневий і егоїстичний? Тебе що, не хвилюють всі ці його відмінні якості? Ти не чув, що він сказав тобі, що він завжди пам'ятає день народження своєї дівчини? І в світлі всіх цих крутих штук, невже дійсно має значення, чи вміє він оперувати?

У цей момент ви схопитеся, хапайте його своїми закривавленими руками за плечі, струсоне і закричите: «Так, нічого з цього лайна не має значення, тому що це особлива ситуація, і мені потрібен хтось, хто може зупинити кровотечу, ти хворий траханий виродок».

І ось вона, моя жахлива річ про дорослий світ: ви в точно такій же ситуації кожен окремо взятий день.

І ви на місці того хлопця з складаним ножем, а суспільство - захлиналося кров'ю жертви стрілянини...», - написав Шовковський.