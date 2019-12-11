Горді маніпулятори. Російські боксери погрожують відмовою від участі на Олімпіаді



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Умар кремльов вдає з себе янгола ТАСС

Вони примудряються ще й шантажувати

Боксери збірної Росії погрожують відмовою їхати на Олімпіаду в Токіо в 2020 році без національного прапора. Про це в середу, 11 грудня, заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев.

«Хлопці просять через суди домогтися права виступати під прапором», - сказав Кремльов пропагандистам, яких іменують журналістами.

Він зазначив, що зараз потрібно подивитися на кроки Олімпійського комітету Росії (ОКР) і Російської антидопінгової аґенції (РУСАДА).

«Ми самі проаналізуємо можливість заперечення цього рішення. Всі спортсмени просять про це», - додав він.

За словами Кремлева, для Федерації боксу Росії найважливіше - домогтися виступу спортсменів під прапором Росії.

«Без цього немає сенсу в участі», - грізно заявив Умар.

9 грудня виконавча комітет Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років. Спортсмени зможуть брати участь у змаганнях тільки в нейтральному статусі.

Крім того, країна не зможе приймати міжнародні турніри, а РУСАДА позбудеться статусу відповідності. Рішення вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.