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    Горді маніпулятори. Російські боксери погрожують відмовою від участі на Олімпіаді

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    Умар кремльов вдає з себе янгола - Горді маніпулятори. Російські боксери погрожують відмовою від участі на Олімпіаді
    Умар кремльов вдає з себе янгола
    ТАСС

    Вони примудряються ще й шантажувати

    Боксери збірної Росії погрожують відмовою їхати на Олімпіаду в Токіо в 2020 році без національного прапора. Про це в середу, 11 грудня, заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев.

    «Хлопці просять через суди домогтися права виступати під прапором», - сказав Кремльов пропагандистам, яких іменують журналістами.

    Він зазначив, що зараз потрібно подивитися на кроки Олімпійського комітету Росії (ОКР) і Російської антидопінгової аґенції (РУСАДА).

    «Ми самі проаналізуємо можливість заперечення цього рішення. Всі спортсмени просять про це», - додав він.

    За словами Кремлева, для Федерації боксу Росії найважливіше - домогтися виступу спортсменів під прапором Росії.

    «Без цього немає сенсу в участі», - грізно заявив Умар.

    9 грудня виконавча комітет Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років. Спортсмени зможуть брати участь у змаганнях тільки в нейтральному статусі.

    Крім того, країна не зможе приймати міжнародні турніри, а РУСАДА позбудеться статусу відповідності. Рішення вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

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    допінг бокс WADA РУСАДА Умар Кремльов
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