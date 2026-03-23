Естонія приєдналася до угоди про спецтрибунал проти РФ

Країна підписала документ для запуску механізму покарання за агресію

Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії.

Йдеться про Розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

У МЗС зазначили, що 23 березня Естонія офіційно підписала документ, який підтверджує її приєднання до цього механізму. «Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування», – заявили у відомстві.

Приєднання до угоди означає участь Естонії у формуванні міжнародного механізму, який має забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

Ідея створення спеціального трибуналу обговорюється на міжнародному рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його мета: юридично зафіксувати факт агресії та створити інструмент для притягнення винних до відповідальності. Розширена часткова угода передбачає створення керівного комітету, який займатиметься підготовкою та запуском трибуналу.

Нагадаємо, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.