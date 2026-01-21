Головна Спорт Новини
Ексфутболіст збірної України перебрався до чемпіонату Бельгії

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Ексфутболіст збірної України перебрався до чемпіонату Бельгії
Данило Сікан змінив турецький чемпіонат на бельгійський
Джерело: офіційний сайт «Андерлехта»

Сікан провів 7 поєдинків у футболці збірної України й відзначився одним результативним ударом

Центральний нападник Данило Сікан попрощався з «Трабзонспором» і поповнив склад «Андерлехта». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу з Брюсселя.

За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 24-річного українця склала €4 млн. «Шахтар» від «Трабзонспора» роком раніше отримав за Сікана двома мільйонами більше. З «Андерлехтом» гравець підписав розрахований до кінця червня 2030 року контракт, отримавши футболку з 14-м номером.

За клуб із Трабзона центрфорвард провів 34 матчі, в яких відзначився сімома голами й трьома асистами. Продовжують представляти «Трабзонспор» українські центральний захисник Арсеній Батагов і правий вінгер Олександр Зубков. Колектив Фатіха Текке йде третім у чемпіонаті Туреччини, п'ятьма очками поступаючись лідируючому «Галатасараю».

«Андерлехт» у свою чергу перебуває на четвертій сходинці чемпіонату Бельгії. Лідирує в ньому «Юніон Сент-Жилуаз», якому клуб із Брюсселя поступається десятьма заліковими балами. У неділю, 25 січня 2026 року, команда Бесніка Хасі прийматиме «Дендер».

Варто зауважити, що раніше «фіолетово-білих» також представляли українці Олег Ящук (1996-2006), Олександр Яковенко (2008-2013), Євген Макаренко (2018-2020) і Богдан Михайліченко (2020-2023).

Сікан свого часу провів 7 поєдинків у футболці збірної України й відзначився одним результативним ударом.

Нагадаємо, головний тренер української національної команди U-16 визначився з її складом для участі в турнірі в Туреччині.

