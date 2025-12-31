Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй

Уганда вперше з 2019 року пробилася до основного турніру Кубка африканських націй, але не зуміла вийти з групи

Уганді довелося пережити один з найскладніших поєдинків у своїй історії

Збірна Уганди завершила свої виступи на Кубку африканських націй надзвичайно рідкісним випадком: у вирішальному поєдинку проти Нігерії тренерському штабу довелося задіяти трьох голкіперів. Про це повідомляє «Главком».

Матч, у якому Уганді була потрібна лише перемога для виходу до плейоф, перетворився на каскад невдач та кадровий хаос. Перші проблеми почалися наприкінці першого тайму: основний воротар Деніс Оньянго, який до цього тримав команду в грі кількома сейвами, отримав пошкодження і був замінений у перерві на Саліма Магулу. Проте перебування другого голкіпера на полі виявилося незвично коротким – лише через 10 хвилин після виходу він отримав пряму червону картку за гру рукою за межами штрафного майданчика. В результаті місце у воротах посів третій за ліком воротар Нафіан Аліонзі, якому довелося догравати матч у меншості.

Попри самовідданість, Уганда не змогла протистояти тиску нігерійців: Рафаель Оньєдіка оформив дубль, скориставшись передачами Самуеля Чуквуезе, а ще один м’яч забив Пол Онуачу, для якого цей гол став першим за збірну за останні чотири роки. Уганда ж змогла відповісти лише голом престижу від Роджерса Мато на 75-й хвилині.

Підсумкова поразка 1:3 залишила Уганду на останньому місці в групі C з одним набраним очком. Нігерія вийшла в 1/16 фіналу з максимальним результатом, а компанію їй склали Туніс та Танзанія, яка завдяки нічиїй пройшла далі як одна з найкращих команд, що посіли треті місця.

Нагадаємо, що голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй. На 30-й хвилині зустрічі Монгед Абузаїд вийшов до меж свого штрафного майданчика і впав на газон. Арбітр зупинив гру на 10 хвилин, щоб медики надали йому допомогу. Абузаїд швидко прийшов до тями і продовжив матч. Зазначається, що медики зробили швидкий тест на рівень глюкози у крові.