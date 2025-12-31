Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Уганда вперше з 2019 року пробилася до основного турніру Кубка африканських націй, але не зуміла вийти з групи
фото: Afrik Foot

Уганді довелося пережити один з найскладніших поєдинків у своїй історії

Збірна Уганди завершила свої виступи на Кубку африканських націй надзвичайно рідкісним випадком: у вирішальному поєдинку проти Нігерії тренерському штабу довелося задіяти трьох голкіперів. Про це повідомляє «Главком»

Матч, у якому Уганді була потрібна лише перемога для виходу до плейоф, перетворився на каскад невдач та кадровий хаос. Перші проблеми почалися наприкінці першого тайму: основний воротар Деніс Оньянго, який до цього тримав команду в грі кількома сейвами, отримав пошкодження і був замінений у перерві на Саліма Магулу. Проте перебування другого голкіпера на полі виявилося незвично коротким – лише через 10 хвилин після виходу він отримав пряму червону картку за гру рукою за межами штрафного майданчика. В результаті місце у воротах посів третій за ліком воротар Нафіан Аліонзі, якому довелося догравати матч у меншості.

Попри самовідданість, Уганда не змогла протистояти тиску нігерійців: Рафаель Оньєдіка оформив дубль, скориставшись передачами Самуеля Чуквуезе, а ще один м’яч забив Пол Онуачу, для якого цей гол став першим за збірну за останні чотири роки. Уганда ж змогла відповісти лише голом престижу від Роджерса Мато на 75-й хвилині.

Підсумкова поразка 1:3 залишила Уганду на останньому місці в групі C з одним набраним очком. Нігерія вийшла в 1/16 фіналу з максимальним результатом, а компанію їй склали Туніс та Танзанія, яка завдяки нічиїй пройшла далі як одна з найкращих команд, що посіли треті місця. 

Нагадаємо, що голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй. На 30-й хвилині зустрічі Монгед Абузаїд вийшов до меж свого штрафного майданчика і впав на газон. Арбітр зупинив гру на 10 хвилин, щоб медики надали йому допомогу. Абузаїд швидко прийшов до тями і продовжив матч. Зазначається, що медики зробили швидкий тест на рівень глюкози у крові.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 10:47
Єгиптянин свого часу вважався одним з найперспективніших футболістів світу
Салах висловився проти «Ліверпуля» та ризикує погіршити становище в клубі
8 грудня, 13:49
Минулого туру грецький «Олімпіакос» був близьким до епічного камбеку проти «Реала Мадрида»
День проривів на останніх хвилинах: усі результати Ліги чемпіонів за 9 грудня
10 грудня, 00:12
«Динамо» пробилося до плейоф Юнацької ліги УЄФА
Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді
11 грудня, 10:48
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
15 грудня, 16:33
«Нефтчі» з 59-річним Вернидубом (праворуч) підписав контракт терміном на півтора року
«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом
16 грудня, 11:17
Збірна України посідає 28 місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
22 грудня, 16:23
Жеребкування Ліги націй відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі
Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна
24 грудня, 12:19
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 13:01

Новини

Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України
Шахістка Музичук здобула срібло чемпіонату світу з бліцу
Шахістка Музичук здобула срібло чемпіонату світу з бліцу
До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ
До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua