Останній тиждень року для легіонерів збірної України: асист Ярмолюка й дербі в Ноттінгемі

Останні дні року видалися доволі насиченими для легіонерів збірної України з футболу

В АПЛ «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка програв удома «Евертону» Віталія Миколенка

В останні дні 2025 року в Європі відбулася низка поєдинків, в яких узяли участь легіонери, що входять до основної обойми збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

27 грудня у 18-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 89-й хвилині, гольова передача) удома розбив «Борнмут» (4:1), а «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) у гостях розійшовся миром із «Бернлі» (0:0).

28 грудня в 16-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 80-й хвилині) на виїзді розписала бойову нічию з «Брагою» (2:2).

29 грудня в 17-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 85-й хвилині) перемогла на столичному «Стадіо Олімпіко» «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 59-й хвилині) із рахунком 3:1.

Зрештою, у межах уже 19-го туру АПЛ «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (повний матч) програв удома «Евертону» Віталія Миколенка (повний матч) – 0:2.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3