Неназваний президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах

Через законодавство Великої Британії наразі не сказано, хто саме може бути ключовою фігурою розслідування

Наразі слідство з'ясовує деталі справи

Правоохоронні органи Великої Британії розпочали масштабне розслідування стосовно одного з високопоставлених керівників футбольного клубу англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Посадовця підозрюють у скоєнні серії сексуальних злочинів, які відбулися кілька років тому. Справа охоплює епізоди сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, причому одній із ймовірних жертв на момент інцидентів було лише 15 років. Окрім цього, лондонська поліція перевіряє інформацію щодо створення, зберігання та розповсюдження фотографій непристойного характеру. Важливою деталлю є те, що інкриміновані дії відбувалися в різних населених пунктах на південному сході Англії та жодним чином не стосуються роботи чоловіка у футбольній індустрії.

На даному етапі провадженням займаються детективи спеціалізованого підрозділу, який фокусується на розслідуванні зґвалтувань та інших тяжких злочинів сексуального характеру. У заяві лондонської поліції зазначено, що наразі триває стадія попереднього збору доказів, і станом на сьогодні жодних арештів проведено не було. Попри серйозність підозр, фігурант справи продовжує виконувати свої обов’язки в елітному футбольному дивізіоні. Його особа офіційно не розголошується через суворі британські закони про конфіденційність, які захищають приватне життя підозрюваних до моменту висунення офіційного обвинувачення. Самі клуби та футбольні асоціації також утримуються від публічних коментарів, очікуючи на результати роботи правоохоронців.

Нагадаємо, що російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки. У жовтні 2024 року естонська фігуристка Солен Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Івана Десятова.

Окрім цього, минулого року інший фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх. Згідно з інформацією ESPN, у 2016-2017 роках австралієць Брендан Керрі неодноразово вступав у зв'язок із неповнолітніми.