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    Футбольний клуб Прем’єр-ліги з Донецька збирається переїхати в Одесу і злитися з «Чорноморцем»

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    Владислав Гельзін донедавна ще сам грав за &laquo;Олімпік&raquo; - Футбольний клуб Прем’єр-ліги з Донецька збирається переїхати в Одесу і злитися з «Чорноморцем»
    Владислав Гельзін донедавна ще сам грав за «Олімпік»
    Фото - My.ua

    Владислав Гельзін знайшов варіант, як зробити свій «Олімпік» потрібним

    Президент донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про свої плани перевезти команду в Одесу на постійній основі.

    «Цей інвестфонд, який купує дешево, продає дорого. Ми з ними начебто домовилися спочатку купувати разом, але на певному етапі домовленості розвалилися. Намагаємося зробити те, що не встигли зробити тоді. Розмова така була, але потім щось пішло не так .

    Одеська громадськість підтримала. Вони не хочуть просто інвесторів, які просто мали б готель або бізнес-центр. Тепер чекаємо підписання контракту. Це повинно відбутися днями.

    Припустимо, купили стадіон, зайшли в Одесу. План такий: злиття з «Чорноморцем», якщо не заперечує власник команди. Залишитися на базі «Олімпіка» в УПЛ, але під брендом, який влаштовує одеських уболівальників. Це «Чорноморець», якщо домовимося. Якщо не домовимося – буде третя назва.

    На першому етапі може «Олімпік» залишитися. А може це буде відразу «Чорноморець», а може це і зовсім буде «Одеса» або «Чорне море». Найкраще, звичайно, щоб залишився бренд «Чорноморець», - цитує Гельзіна ТК «Футбол».

    Зауважимо, що «Чорноморець» наразі посідає десяте місце в першій лізі, а «Олімпік» бореться за виживання в УПЛ.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Одеса Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Чорноморець Владислав Гельзін
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