Чемпіон НБА увійшов до складу Сенату

Ілля Мандебура
Рік Фокс грав за «Бостон Селтікс» та «Лос-Анджелес Лейкерс» та завершив кар'єру у 2004 році
фото: Reuters
Заради посади Ріку Фоксу довелося відмовитися від паспорту країни, де він народився

Колишній гравець НБА, триразовий чемпіон у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Рік Фокс розпочав новий етап своєї політичної кар'єри, потрапивши до Сенату Багамських островів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри невдачі на нещодавніх парламентських виборах, опозиційна партія «Вільний національний рух» призначила 56-річного ексбаскетболіста сенатором Багамських Островів. Фокс займе одне з чотирьох місць у шістнадцятимісному Сенаті (верхній палаті парламенту), які за законодавством країни закріплені за представниками політичної опозиції. У своєму першому коментарі для Reuters новоспечений політик заявив, що на посаді сенатора планує зосередитися на аналізі електоральних тенденцій, поверненні довіри громадян до державних інституцій через прозорість та підзвітність, а також на розбудові сучасної економіки, де можливості будуть доступні насамперед пересічним багамцям.

Шлях Ріка Фокса у багамську політику супроводжувався низкою гучних обговорень і скандалів. У велику політику він прийшов у серпні 2022 року, коли чинний уряд призначив його послом з особливих доручень з питань спорту. Проте наприкінці 2025 року Фокс почав відкрито критикувати адміністрацію Філіпа Девіса, що викликало жорстку реакцію міністра закордонних справ Фреда Мітчелла, який натякнув, що незгодні з курсом уряду дипломати мають піти у відставку. Фокс категорично відмовився залишати посаду, а вже у листопаді 2025 року офіційно оголосив про свій намір балотуватися на виборах 2026 року від опозиції. 

Окрім політичних суперечок, Рік Фокс опинився в центрі уваги через свою фінансову декларацію. Так, оприлюднені передвиборчі фінансові документи шокували громадськість. Фокс задекларував активи на загальну суму близько 470 мільйонів доларів США та річний дохід у розмірі 4,8 мільйона доларів. Ця сума, яка включає 432 мільйони доларів в інвестиціях та цінних паперах і 11 мільйонів у нерухомості, виявилася в рази вищою за попередні розміри статків, які були оцінені близько 20 мільйонів доларів, і зробила його найбагатшим кандидатом в історії країни.

Іншим приводом для суперечок стало те, що Рік Фокс народився в Канаді в родині багамця та канадки. Оскільки багамське законодавство суворо забороняє особам із подвійним громадянством претендувати на місця в Палаті асамблеї, Фоксу довелося публічно оголосити про готовність відмовитися від канадського паспорта заради повноцінної політичної діяльності на історичній батьківщині.

Нагадаємо, що легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

