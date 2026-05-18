«Я дуже талановита у вживанні пива». Світоліна розповіла, як відзначає перемоги

Артем Худолєєв
Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.
Світоліна: Я не роблю жодних сальто назад

Перша ракетка України Еліна Світоліна жартом відповіла на питання про те, чи не буде вона оригінально святкувати свої перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

У Світоліної поцікавилися, чи має вона якісь особливі таланти чи трюки, які можна приготувати для майбутніх святкувань перемог на турнірах. Також була згадана Марта Костюк, яка відсвяткувала перемогу у Мадриді сальто.

«Я дуже талановита у вживанні пива. Я не роблю жодних сальто назад. Мені потрібна спина для майбутніх турнірів. Тому я волію святкувати так», – зі сміхом відповіла Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.  

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.

