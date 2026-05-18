Топовий шахіст світу Фірузджа виступив на престижному турнірі, проводячи партії на ліжку

Гросмейтер зіграв матч просто у власному готельному номері

Французький шахіст іранського походження Аліреза Фірузджазмушений був перетворити свій готельний номер на імпровізовану шахову арену, граючи партію другого етапу світової серії Grand Chess Tour в Бухаресті проти представника Узбекистану Жавохіра Сіндарова просто лежачи у ліжку. Про це повідомляє «Главком».

Причина вчинку

Такий незвичний формат поєдинку стався через серйозну травму гомілкостопу, яку Фірузджа дістав за кулісами змагань після драматичного третього раунду. Тоді Аліреза в абсолютно нічийній позиції припустився грубої помилки і програв нідерландцю Анішу Гірі, після чого обоє гравців перебували у вкрай збудженому психологічному стані. За словами Гірі, через сильне хвилювання його опонент після партії випадково впав і пошкодив ногу. Через травму француз не зміг вийти на дошку у четвертому раунді проти американця Фабіано Каруани. Проте медичне обстеження, на щастя, показало, що перелому чи тріщини немає. Проконсультувавшись із командою та організаторами Grand Chess Tour, він вирішив не зніматися з турніру, а суперник по п'ятому раунду Жавохір Сіндаров та суддівська колегія дали офіційну згоду на проведення поєдинку безпосередньо в готелі.

Деталі поєдинку

Поки Фірузджа лежав на матраці з піднятою на подушках правою ногою, узбецький гросмейстер Сіндаров сидів навпроти на офісному стільці, демонструючи абсолютний спокій та цілковиту зосередженість, ніби це була звичайна дружня гра, а не супертурнір із призовим фондом у 475 тисяч доларів. За всім процесом пильно стежив арбітр, який сидів поруч у ногах ліжка, а встановлені камери транслювали кожен хід між домашнім торшером, готельною ковдрою та покинутими кросівками на підлозі в ефір для тисяч онлайн-глядачів. У підсумку матч вийшов доволі рівним і завершився нічиєю на 58-му ході.

Попереду на учасників кругової системи з 10 гравців чекає день відпочинку, під час якого Фірузджа та Каруана спробують зіграти свій пропущений матч четвертого туру.

