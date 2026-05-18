Антидопінгова агенція розглядає новий підхід до перевірок спортсменів на вживання допінгу

Під нові зміни підпадуть представники велоспорту

Міжнародне агентство з тестування ITA ініціювало розробку революційного антидопінгового інструменту в професійному велоспорті – паспорта потужності гонщика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITA.

Особливості нововведення

Проєкт, який наразі перебуває на стадії обгрунтування доцільності, планують запустити до 2028 року. Як пояснив директор з тестування ITA Олів'є Банюльс, головна відмінність нової системи від класичного Біологічного паспорта спортсмена полягає в тому, що дані про потужність гонщиків не використовуватимуть для прямого винесення дискваліфікацій чи санкцій. Натомість показники ефективності педалювання стануть базою для глибинного аналізу, формування індивідуальних профілів спортсменів та проведення розслідувань на основі отриманих даних.

Головна мета ITA – отримати доступ до повних внутрішніх файлів команд, оскільки аналізу відкритих даних із телевізійних трансляцій або публічних джерел уже недостатньо. Інформація з вимірювачів потужності, яка є невіддільною частиною щоденного тренувального процесу велосипедистів, допоможе антидопінговим офіцерам чіткіше визначати стратегію боротьби із забороненими речовинами. Зокрема, аномальні стрибки в показниках потужності вказуватимуть на те, кого саме з гонщиків потрібно протестувати, у який конкретно момент це зробити, які саме біологічні зразки доцільно заморозити для довгострокового зберігання та де саме варто розгорнути цільове розслідування за підозрою в командному допінгу.

Команда з розробки нового рішення

На поточному етапі наукове дослідження координується ITA спільно з академічними партнерами, серед яких Кентський університет в Англії. Проєкт базується виключно на добровільній участі: наразі до нього вже залучено близько 60 велогонщиків із п'яти відомих професійних команд, серед яких Visma, Jayco, Decathlon, Cofidis, Picnic, Uno-X та Tudor. Якщо результати першої фази тестування виявляться позитивними, у планах агентства є перехід до другого етапу розробки.

Очікується, що на перших етапах «паспорт потужності» стане обов'язковим для чоловічих команд світового та професійного турів, а згодом до цієї системи моніторингу залучать і жіночий дивізіон.

