Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Антидопінгова агенція розглядає новий підхід до перевірок спортсменів на вживання допінгу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Антидопінгова агенція розглядає новий підхід до перевірок спортсменів на вживання допінгу
Запровадження нового механізму зможе виявляти потенційне вживання допінгу набагато краще
фото: TDW
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під нові зміни підпадуть представники велоспорту

Міжнародне агентство з тестування ITA ініціювало розробку революційного антидопінгового інструменту в професійному велоспорті – паспорта потужності гонщика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITA. 

Особливості нововведення

Проєкт, який наразі перебуває на стадії обгрунтування доцільності, планують запустити до 2028 року. Як пояснив директор з тестування ITA Олів'є Банюльс, головна відмінність нової системи від класичного Біологічного паспорта спортсмена полягає в тому, що дані про потужність гонщиків не використовуватимуть для прямого винесення дискваліфікацій чи санкцій. Натомість показники ефективності педалювання стануть базою для глибинного аналізу, формування індивідуальних профілів спортсменів та проведення розслідувань на основі отриманих даних.

Головна мета ITA – отримати доступ до повних внутрішніх файлів команд, оскільки аналізу відкритих даних із телевізійних трансляцій або публічних джерел уже недостатньо. Інформація з вимірювачів потужності, яка є невіддільною частиною щоденного тренувального процесу велосипедистів, допоможе антидопінговим офіцерам чіткіше визначати стратегію боротьби із забороненими речовинами. Зокрема, аномальні стрибки в показниках потужності вказуватимуть на те, кого саме з гонщиків потрібно протестувати, у який конкретно момент це зробити, які саме біологічні зразки доцільно заморозити для довгострокового зберігання та де саме варто розгорнути цільове розслідування за підозрою в командному допінгу.

Команда з розробки нового рішення

На поточному етапі наукове дослідження координується ITA спільно з академічними партнерами, серед яких Кентський університет в Англії. Проєкт базується виключно на добровільній участі: наразі до нього вже залучено близько 60 велогонщиків із п'яти відомих професійних команд, серед яких Visma, Jayco, Decathlon, Cofidis, Picnic, Uno-X та Tudor. Якщо результати першої фази тестування виявляться позитивними, у планах агентства є перехід до другого етапу розробки.

Очікується, що на перших етапах «паспорт потужності» стане обов'язковим для чоловічих команд світового та професійного турів, а згодом до цієї системи моніторингу залучать і жіночий дивізіон. 

Нагадаємо, що чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу

Теги: допінг велоспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемогу на другому етапі здобув сенсаційний уругваєць
Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів
10 травня, 13:01
27-річний Тихонцов на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі виграв бронзу у ваговій категорії до 102 кг
Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу
7 травня, 12:28
Юлія Бірюкова втретє бере участь у Вуельті
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
3 травня, 19:26
Росія досі отримує відсторонення від змагань та втрачає медалі турнірів багаторічної давності
Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA
30 квiтня, 18:20
Михайло Мудрик отримав суворе покарання
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
29 квiтня, 17:46
Колумбієць виступав в одній команді з найсильнішим велосипедистом світу, Тадеєм Погачаром
Відомий колумбійський вегонщик помер у 30 років
24 квiтня, 19:18
У 2026 році Сандрін Тас стала триразовою віцечемпіонкою Європи, а також зупинилася за крок від медалі Олімпіади
Дебют на професійному рівні: призерка Чемпіонатів Європи змінила ковзани на велосипед
22 квiтня, 21:27
Співробітники ФСБ, яких пов’язують із вбивствами опозиціонерів, могил бути залучені до державної допінгової програми Росії
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
20 квiтня, 19:44
Марія Сухопалова є однією зі світових лідерок в елімінаторі
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
19 квiтня, 18:23

Новини

Антидопінгова агенція розглядає новий підхід до перевірок спортсменів на вживання допінгу
Антидопінгова агенція розглядає новий підхід до перевірок спортсменів на вживання допінгу
Топовий шахіст світу Фірузджа виступив на престижному турнірі, проводячи партії на ліжку
Топовий шахіст світу Фірузджа виступив на престижному турнірі, проводячи партії на ліжку
Чемпіон НБА увійшов до складу Сенату
Чемпіон НБА увійшов до складу Сенату
Чемпіонка світу з фехтування Харькова ризикує лишитися без головних стартів сезону
Чемпіонка світу з фехтування Харькова ризикує лишитися без головних стартів сезону
«Я дуже талановита у вживанні пива». Світоліна розповіла, як відзначає перемоги
«Я дуже талановита у вживанні пива». Світоліна розповіла, як відзначає перемоги
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua