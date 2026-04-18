Ексгравець «Шахтаря» потрапив до бази «Миротворця»: що він зробив

3 березня 2026 року Філін (другий ліворуч) провів зустріч з дітьми російського окупанта

Філін брав участь у пропагандистському заході

Колишній футболіст донецького «Шахтаря», а нині гравець російської «Балтики» Олександр Філін потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Філін потрапив до бази «Миротворця»

Олександр Філін взяв участь у пропагандистській акції «Ялинка бажань».

3 березня 2026 року перед матчем Кубка Росії «Балтика» – «Зеніт» він провів зустріч з дітьми російського окупанта.

Олександр Філін: що відомо

Олександр Філін народився 25 червня 1996 року у Сімферополі. Є вихованцем сімферопольського футболу.

З 2013 року грав за донецькі «Шахтар» U19 та «Шахтар-3». Взимку 2015 року залишив «Шахтар-3».

У 2015 році підписав контракт з російським клубом «Уфа». Пізніше отримав російське громадянство.

27 червня 2025 року Філін став гравцем калінінградської «Балтики», з якою підписав контракт до 31 травня 2028 року.

