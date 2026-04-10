Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства

Хайкін встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів за один сезон

Російський голкіпер норвезького футбольного клубу «Буде/Глімт» Нкіта Хайкін отримав громадянство Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Зазначається, що інформація про надання Хайкіну громадянства Норвегії з'явилася в даних реєстру населення.

30-річний Хайкін народився в Ізраїлі. За норвезький «Буде/Глімт» воротар виступає з 2019 року і є чотириразовим чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні «Буде/Глімт» разом з Хайкіним дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хайкін виходив у старті у всіх 12 іграх команди у турнірі. Він встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів за один сезон – 67. Попередній рекорд належав бельгійському голкіперу «Реала» Тібо Куртуа, який у сезоні-2021/22 зробив 59 сейвів.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

