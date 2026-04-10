Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
Хайкін встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів за один сезон
Російський голкіпер норвезького футбольного клубу «Буде/Глімт» Нкіта Хайкін отримав громадянство Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.
Зазначається, що інформація про надання Хайкіну громадянства Норвегії з'явилася в даних реєстру населення.
30-річний Хайкін народився в Ізраїлі. За норвезький «Буде/Глімт» воротар виступає з 2019 року і є чотириразовим чемпіоном країни.
У нинішньому сезоні «Буде/Глімт» разом з Хайкіним дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хайкін виходив у старті у всіх 12 іграх команди у турнірі. Він встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів за один сезон – 67. Попередній рекорд належав бельгійському голкіперу «Реала» Тібо Куртуа, який у сезоні-2021/22 зробив 59 сейвів.
Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
