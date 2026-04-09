ПСЖ впевнено переміг «Ліверпуль» у першому матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Ілля Мандебура
Паризька команда зробила великий крок до півфіналу головного клубного турніру Європи
фото: Reuters

Парижани продовжують підтверджувати своє реноме переможців Ліги чемпіонів минулого сезону

Головним матчем дня у Лізі чемпіонів 8 квітня стало протистояння ПСЖ проти «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, суперники підходять до матчу в різному настрої. ПСЖ без особливих проблем обіграв «Тулузу» (3:1), де дубль оформив Дембеле, а ще один м’яч забив Рамуш. Натомість «Ліверпуль» провалився в Кубку Англії, розгромно програвши «Манчестер Сіті» (0:4), причому в оптимальному складі.

У парижан через травму не зіграє Барколя, під питанням Руїс, Маюлю та Нджанту. У «Ліверпуля» знову вибув основний воротар Аліссон, а також залишаються поза грою Леоні, Ендо та Бредлі. Водночас Ісак має повернутися хоча б до заявки на матч.

Хід гри 

Протистояння ПСЖ та «Ліверпуля», як і всі інші поєдинки, почалося з хвилини мовчання, присвячену згадці про Мірчу Луческу. Після стартового свистка команда Луїса Енріке захопила ініціативу. На 11-й хвилині господарі відкрили рахунок: Дезіре Дуе здійснив ефектний прохід і пробив із-за меж штрафного – після рикошету м’яч опинився у сітці. Парижани продовжували тиснути: Хвіча Кварацхелія та Усман Дембеле неодноразово загрожували воротам, але Гіоргі Мамардашвілі рятував гостей серією яскравих сейвів. ПСЖ домінував у володінні, маючи понад 70% у першому таймі, і регулярно створював моменти, тоді як «Ліверпуль» фактично не відповідав ударами в площину воріт до перерви.

Після перерви англійський клуб спробував активізуватися, однак реальної гостроти біля воріт майже не створював. Натомість ПСЖ продовжив використовувати свої шанси. На 65-й хвилині Хвіча Кварацхелія продемонстрував чудову індивідуальну майстерність: він вийшов віч-на-віч і холоднокровно обіграв голкіпера, подвоївши перевагу. Окремим драматичним епізодом став момент із пенальті: після фолу Ібрагіма Конате арбітр спочатку призначив одинадцятиметровий, але після перегляду VAR скасував своє рішення, що викликало бурхливу реакцію гравців ПСЖ.

У кінцівці господарі могли довести рахунок до ще більшого, але спершу Усман Дембеле влучив у стійку, а Ашраф Хакімі не реалізував хороший момент після сейву Мамардашвілі. Також у компенсований час парижани претендували ще на один пенальті, але й цього разу VAR не підтримав їх.

У підсумку ПСЖ повністю переграв суперника за грою і здобув заслужену перемогу 2:0. «Ліверпуль» натомість виглядав надто інертно в атаці, тож у матчі-відповіді англійцям доведеться суттєво додавати, щоб відіграти цей гандикап.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перший матч

ПСЖ – «Ліверпуль» 2:0 (1:0)

  • Голи: Дуе (11), Кварацхелія (65)

Що далі? 

Вдома «Ліверпуль» приймав паризьку команду лише двічі. У 2018 році «червоні» у яскравому матчі здобули перемогу 3:2 під час відкриття групового етапу Ліги чемпіонів. Натомість минулого року ліверпульці втратили перевагу над ПСЖ і вилетіли з турніру на стадії 1/8 фіналу, програвши у домашньому поєдинку 0:2. Проте ця статистика не особливо сприяє ситуації англійської команди, якій треба заграти Домініка Собослая чи інших виконавців для термінового порятунку за тиждень. 

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
«Барселоно», у нас проблеми. «Атлетіко» переміг у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
