Україна – Швеція: визначився транслятор гри плейоф Чемпіонату світу з футболу

glavcom.ua
Матчі збірної України у плейоф відбору на Чемпіонат світу покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

26 березня 2026 року національна збірна України з футболу проведе надважливий поєдинок у півфіналі відбірного плейоф до Чемпіонату світу 2026 року. Суперником «синьо-жовтих» стане збірна Швеції. Матч відбудеться в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх «Megopack». Також матч буде доступний безплатно на телеканалі «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Родина боксерки з США, яка була введена в штучну кому, повідомила про стан її здоров'я
Україна – Швеція: визначився транслятор гри плейоф Чемпіонату світу з футболу
Україна увійшла в топ-5 медального заліку Чемпіонату світу з легкої атлетики
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
Налетіли, як бджоли: хто з відомих українців похвалився селфі з Ентоні Джошуа
Майже половина від усіх. П'ять легкоатлеток стали призерками Чемпіонату світу в приміщенні
