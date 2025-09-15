Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі

Імпортозаміщення та адаптація: як РФ бореться з санкціями через війну

Попри безпрецедентні санкції, запроваджені проти Росії, її економіка не зазнала очікуваного паралічу. Приклад РФ демонструє, що фінансові мережі виявилися стійкими, а цифрова економіка дозволяє обходити традиційні обмеження. Це стало можливим завдяки використанню альтернативних платіжних систем, «тіньового» флоту та внутрішньої адаптації, що значно ускладнило вплив санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Як зазначає видання, коли у 2022 році найбільші російські банки відключили від світових систем, очікувався фінансовий колапс. Однак Росія змогла перенаправити експорт нафти до Азії, де платежі здійснюються у валютах, відмінних від долара. Крім того, на допомогу прийшли фінтех-рішення:

Регіональні платіжні системи, такі як китайська CIPS та індійські системи розрахунків у рупіях, дозволили обходити санкціоновані банки.

Цифрові гаманці та криптоплатформи стали ще одним каналом для транзакцій, хоча їхні обсяги були значно меншими, ніж в експорті нафти.

«Тіньові флоти» танкерів допомагали уникати західного страхування, створюючи паралельні ланцюги поставок.

Зростання цих мереж доводить, що санкції є потужним інструментом, але не герметичним. Це створює нові виклики для фінтех-компаній, яким тепер доводиться орієнтуватися у складних регуляторних вимогах.

Всередині Росії економіка адаптувалася. Хоча західні бренди покинули ринок, їх швидко замінили місцеві аналоги. Російські технологічні компанії відтворили додатки та сервіси, заповнивши порожнечу, що утворилася після відходу західних гравців, таких як Visa та Mastercard. Споживачі легко перейшли на внутрішні платіжні системи та державні цифрові банки.

Цей досвід показує, що санкції можуть обмежувати можливості, але рідко повністю їх ліквідують. Застосування санкцій у майбутньому все більше залежатиме від формування глобальної коаліції, оскільки країни, які не бажають приєднуватися, можуть створювати «аварійні клапани» для пом’якшення їх впливу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп, звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися, щоб запровадити ефективніші санкції.