Врятований ведмедик загиблої дівчинки зворушив соцмережі до сліз

«Кожна принесена квітка – це біль, кожна іграшка – це пам'ять про чотири маленьких серденька, які перестали битися»

З-під завалів зруйнованого в результаті ракетної атаки 28 серпня будинку в Дарницькому районі Києва рятувальники дістали дитячі іграшки. Вони розмістили їх біля під’їзду. Серед речей рятувальники дістали і плюшевого ведмедя, який раніше з’являвся на світлинах дворічної Ангеліни та її 24-річної мами Надії. Фотографіями поділилась у Facеbook користувачка Павліна Хоцянівська.

Хоцянівська розмістила фотографію дитини та її матері. На світлині також видно великого іграшкового ведмедя.

Загиблі Надія та Ангеліна фото: Павліна Хоцянівська/Facebook

«Щаслива родина святкує день народження. Позаду них виглядає той самий ведмідь, якого сьогодні дістали з під завалів в Києві. Пізніше дістали Надійку і Ангеліночку», – підписала вона фото.

В коментарях під постом користувачі емоційно реагували на пост. Люди висловлювали співчуття та вшановували пам'ять загиблим.

Згодом рятувальники розмістили ведмедика біля зруйнованого будинку. «Ще вчора ці іграшки приносили радість своїм маленьким власникам: їх обіймали, ними бавилися. Можливо, в них навіть були свої імена. Там, де ще учора лунав дзвінкий дитячий сміх, де вирувало життя – сьогодні сльози та біль», – йдеться у повідомленні ДСНС.

«Кожна принесена квітка – це біль, кожна іграшка – це пам'ять про чотири маленьких серденька, які перестали битися сьогодні», – додали рятувальники та висловили співчуття тим, хто втратив рідних та близьким під час атаки 28 серпня.

На іншій світлині на фоні зруйнованого будинку стоять рятувальники. Вони тримають брудного плюшевого ведмедя.

Рятувальники з іграшкою фото: Павліна Хоцянівська/Facebook

Також на місце трагедії приходять люди. Вони вшановують пам'ять загиблих, покладають квіти та залишають дитячі іграшки. Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія вчергове атакувала Київ безпілотниками та ракетами. В результаті удару загинуло 23 людей, серед яких є діти. П'ятниця, 29 серпня, в Києві оголошена днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах. Також прокоментував атаку і Китай.