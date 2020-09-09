Ексрегіонал у вишиванці. Головний тренер збірної України з боротьби хоче в депутати



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Григорій Данько - тренер і політик Світлина - XSport

Григорій Данько не обмежується роботою в борцівському залі

Нинішній головний тренер збірної України з вільної боротьби, бронзовий призер чемпіонату світу-1981 Григорій Данько братиме участь у місцевих виборах за списком політичної партії «Наш край» на Чернігівщині.

Варто зазначити, що 63-річний Данько проявляє політичні амбіції вже не вперше. До весни 2014 року, тобто до перемоги Революції Гідності Григорій Володимирович був у Чернігівській обласній раді представником Партії регіонів.

До 2014-го Григорій Володимирович був регіоналом

Після краху президента-втікача Януковича і його політичної сили Данько пристав до берега «Нашого краю», партії, створеної колишніми регіоналами Олександром Мазурчаком, Юрієм Гранатуровим, Антоном Кіссе та Сергієм Кальцевим.

Від «Нашого краю» Данько обирався в Чернігівську облраду попереднього скликання. А паралельно напередодні чемпіонату Європи-2018 у Росії відстоював у гарячих суперечках з директором Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексієм Семенюшком право українських спортсменів боротися в змаганнях на території країни-агресора.

До свіжої фотосесії для політичної агітації Данько вдягся у вишиванку

Зауважимо, що наразі очолювана Даньком українська збірна з вільної боротьби перебуває у стані невідомості, оскільки у в’язку з пандемією коронавірусу змагальний календар постійно перекроюється.