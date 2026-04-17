Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в антидопінговий скандал

Наразі триває розслідування щодо дій спортсменки

У п'ятницю, 17 квітня 2026 року, стало відомо про початок офіційного розслідування щодо чемпіонки Вімблдону-2023 Маркети Вондроушової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну агенцію з тенісної доброчесності.

Деталі інциденту

26-річна чеська тенісистка, яка наразі посідає 46-ту сходинку світового рейтингу, опинилася в центрі антидопінгового скандалу через інцидент, що стався в грудні минулого року в її будинку в Празі. За повідомленням спортсменка відмовилася надати зразок для тестування, що за правилами прирівнюється до позитивного результату та може призвести до дискваліфікації терміном до чотирьох років.

Згідно з офіційними коментарями Вондроушової та її адвоката Яна Екснера, ситуація виникла через «нестандартний» характер перевірки. До будинку Маркети пізно ввечері прибув офіцер німецької антидопінгової агенції, який, за словами тенісистки, не ідентифікував себе належним чином і не надав документів про повноваження. Спортсменка пояснила свою відмову впустити незнайомця гострою реакцією на стрес та побоюваннями за власну безпеку.

Юрист спортсменки наголошує, що поведінка офіцера спровокувала в чеської тенісистки психологічну кризу, яку вже підтвердили як чеські, так і міжнародні медичні експерти. На їхню думку, дії Вондроушової були не спробою ухилитися від тестування, а раціональною реакцією на небезпеку в умовах порушення процедур ідентифікації.

Реакція на ситуацію в соціальних мережах

У своєму емоційному дописі в Instagram Вондроушова відверто розповіла про тривалі проблеми з ментальним здоров'ям, зокрема про безсоння, виснаження та постійний тиск через професійні травми. Окремим чинником страху вона назвала трагедію своєї співвітчизниці Петри Квітової, яка у 2016 році отримала важкі ножові поранення руки, відкривши двері зловмиснику під виглядом майстра.

«Після того, що сталося з Петрою, ми не сприймаємо появу незнайомців біля наших дверей легковажно. У той момент моє судження було затумане страхом, і я не могла раціонально оцінити ситуацію», – зазначила колишня шоста ракетка світу. Додатковим фактором тиску стали регулярні погрози вбивством від анонімів у соціальних мережах, які часто надходять тенісистці після її поразок від людей, що програли кошти на ставках. Це сформувало у спортсменки стан постійної тривожності, що в результаті призвело до встановлення офіційного діагнозу: «гостра стресова реакція» та «генералізований тривожний розлад».

Стан розслідування

На цей момент ITIA офіційно висунула Вондроушовій звинувачення, проте обов'язкову тимчасову дискваліфікацію не накладено. Це дозволяє чешці продовжувати виступи до моменту винесення фінального вердикту. Хоча вона не виходила на корт з січня через травму плеча, через що пропустила Australian Open, Вондроушова офіційно включена до списку учасниць турніру в Мадриді, який стартує наступного вівторка. Остаточне рішення у справі очікується ближче до літа.

