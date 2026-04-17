Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в антидопінговий скандал

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в антидопінговий скандал
Маркета Вондроушова протягом тривалого часу бореться з проблемами з ментальним здоров'ям, якими виправдовує свої дії
фото: Reuters

Наразі триває розслідування щодо дій спортсменки 

У п'ятницю, 17 квітня 2026 року, стало відомо про початок офіційного розслідування щодо чемпіонки Вімблдону-2023 Маркети Вондроушової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну агенцію з тенісної доброчесності.

Деталі інциденту

26-річна чеська тенісистка, яка наразі посідає 46-ту сходинку світового рейтингу, опинилася в центрі антидопінгового скандалу через інцидент, що стався в грудні минулого року в її будинку в Празі. За повідомленням спортсменка відмовилася надати зразок для тестування, що за правилами прирівнюється до позитивного результату та може призвести до дискваліфікації терміном до чотирьох років.

Згідно з офіційними коментарями Вондроушової та її адвоката Яна Екснера, ситуація виникла через «нестандартний» характер перевірки. До будинку Маркети пізно ввечері прибув офіцер німецької антидопінгової агенції, який, за словами тенісистки, не ідентифікував себе належним чином і не надав документів про повноваження. Спортсменка пояснила свою відмову впустити незнайомця гострою реакцією на стрес та побоюваннями за власну безпеку.

Юрист спортсменки наголошує, що поведінка офіцера спровокувала в чеської тенісистки психологічну кризу, яку вже підтвердили як чеські, так і міжнародні медичні експерти. На їхню думку, дії Вондроушової були не спробою ухилитися від тестування, а раціональною реакцією на небезпеку в умовах порушення процедур ідентифікації.

Реакція на ситуацію в соціальних мережах

У своєму емоційному дописі в Instagram Вондроушова відверто розповіла про тривалі проблеми з ментальним здоров'ям, зокрема про безсоння, виснаження та постійний тиск через професійні травми. Окремим чинником страху вона назвала трагедію своєї співвітчизниці Петри Квітової, яка у 2016 році отримала важкі ножові поранення руки, відкривши двері зловмиснику під виглядом майстра.

«Після того, що сталося з Петрою, ми не сприймаємо появу незнайомців біля наших дверей легковажно. У той момент моє судження було затумане страхом, і я не могла раціонально оцінити ситуацію», – зазначила колишня шоста ракетка світу. Додатковим фактором тиску стали регулярні погрози вбивством від анонімів у соціальних мережах, які часто надходять тенісистці після її поразок від людей, що програли кошти на ставках. Це сформувало у спортсменки стан постійної тривожності, що в результаті призвело до встановлення офіційного діагнозу: «гостра стресова реакція» та «генералізований тривожний розлад».

Стан розслідування

На цей момент ITIA офіційно висунула Вондроушовій звинувачення, проте обов'язкову тимчасову дискваліфікацію не накладено. Це дозволяє чешці продовжувати виступи до моменту винесення фінального вердикту. Хоча вона не виходила на корт з січня через травму плеча, через що пропустила Australian Open, Вондроушова офіційно включена до списку учасниць турніру в Мадриді, який стартує наступного вівторка. Остаточне рішення у справі очікується ближче до літа. 

Нагадаємо, що перша ракетка світу Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Маркета Вондроушова допінг теніс

Читайте також

У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
Сьогодні, 18:14
Дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
Сьогодні, 16:02
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
15 квiтня, 13:27
З 10 квітня 2026 року Каніковський відсторонений від змагань
Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу
13 квiтня, 21:17
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 18:54
Еліна Світоліна здобула другу перемогу для України
Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
10 квiтня, 19:56
Марта Костюк готується зіграти за національну збірну України у Кубку Біллі Джин Кінг
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
3 квiтня, 19:29
Вікторія Карл була одним з ключових факторів перемоги німецької естафети на Олімпіаді-2022
Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Карл отримала півторарічний допінговий бан
2 квiтня, 20:25
Іга Свьонтек матиме нового тренера
Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі
23 березня, 16:25

Новини

Колишній гравець американського футболу брав кредити на зірок НФЛ: він постане перед судом
Колишній гравець американського футболу брав кредити на зірок НФЛ: він постане перед судом
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в антидопінговий скандал
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в антидопінговий скандал
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної
Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
