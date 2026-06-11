Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Моурінью офіційно очолив мадридський «Реал»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Моурінью офіційно очолив мадридський «Реал»
Жозе Моурінью призначили головним тренером «Реала»
фото: AP

Португалець вдруге тренуватиме королівський клуб

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про призначення португальця Жозе Моурінью на посаду головного тренера першої команди королівського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реала».

Контракт з Моурінью підписано на 3 роки. Португалець вже працював у мадридському «Реалі» в 2010-2013 роках. Тоді під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Минулий сезон Моурінью провів у «Бенфіці», де тренував українців – Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Команда не програла жодного матчу в чемпіонаті Португалії, але стала третьою.

Загалом протягом кар’єри Моурінью також очолював «Порту», «Челсі», «Інтер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Рому» та «Фенербахче». Він двічі вигравав Лігу чемпіонів (з «Порту» та «Інтером»), був чемпіоном Португалії, Англії, Італії.

Попереднім головним тренером «вершкових» був Альваро Арбелоа. Під його керівництвом «Реал» фінішував на 2-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги 2025/26. Також клуб вилетів із Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній керманич донецького «Шахтаря» і мадридського «Реала» Бернд Шустер поділився думками щодо повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера іспанського гранда.

На думку німецького фахівця, «Особливий» зробить послугу президенту «вершкових» Флорентіно Пересу. Португалець повинен закласти фундамент для майбутніх успіхів мадридців. Королівський клуб цей сезон завершив без трофеїв.

«Моурінью приходить в «Реал» не для того, щоб ставити видовищний, переможний футбол. Він приходить протягнути руку допомоги президенту. Бути тим, хто приймає критику на себе, і створити колектив, якого зараз не існує. Саме тому неможливо вигравати титули ні за два роки, ні за три. Моурінью приходить, щоб повернути команді деякі втрачені відчуття і дух переможців», – пояснив Шустер.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарас Михавко добре грає головою
Талант «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих оборонців за особливим показником
14 травня, 21:30
Ярослав Ракицький найкращі роки кар’єри провів у «Шахтарі»
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
16 травня, 21:32
Неймар поїде на свій четвертий Чемпіонат світу
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат світу 2026
19 травня, 11:49
Після невиходу на Чемпіонат світу 2026 українська команда запланувала два товариські матчі, перший з яких відбувся з Польщею
Збірна України з футболу перемогла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери Реклама
31 травня, 20:28
Датчики на м'ячі відстежуватимуть кожен дотик і допоможуть приймати рішення про потенційні офсайди
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
2 червня, 12:29
Дензел Дюмфріс отримав нагоду переїхати до Ла Ліги
Моурінью схвалив. «Реал» націлився на чемпіона Італії
2 червня, 22:27
Українські журналісти дали свої прогнози на Чемпіонат світу 2026 з футболу
Англія є фаворитом, а Бразилія знову провалиться? Прогноз експертів на Чемпіонат світу з футболу
8 червня, 18:20
Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
Стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу
9 червня, 14:59
Майкл Олісе провів надрезультативний сезон
ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ
Сьогодні, 17:19

Новини

Новачок «Тоттенгема» екстрено вирушив на Чемпіонат світу 2026
Новачок «Тоттенгема» екстрено вирушив на Чемпіонат світу 2026
Збірна Японії залишилася без капітана перед Чемпіонатом світу
Збірна Японії залишилася без капітана перед Чемпіонатом світу
Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам
Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам
Моурінью офіційно очолив мадридський «Реал»
Моурінью офіційно очолив мадридський «Реал»
У Мехіко відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу 2026
У Мехіко відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу 2026
Формула-1 обрала постачальника шин на прийдешні сезони
Формула-1 обрала постачальника шин на прийдешні сезони

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Сьогодні, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua