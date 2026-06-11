Моурінью офіційно очолив мадридський «Реал»

Португалець вдруге тренуватиме королівський клуб

Мадридський «Реал» офіційно оголосив про призначення португальця Жозе Моурінью на посаду головного тренера першої команди королівського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реала».

Контракт з Моурінью підписано на 3 роки. Португалець вже працював у мадридському «Реалі» в 2010-2013 роках. Тоді під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Минулий сезон Моурінью провів у «Бенфіці», де тренував українців – Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Команда не програла жодного матчу в чемпіонаті Португалії, але стала третьою.

Загалом протягом кар’єри Моурінью також очолював «Порту», «Челсі», «Інтер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Рому» та «Фенербахче». Він двічі вигравав Лігу чемпіонів (з «Порту» та «Інтером»), був чемпіоном Португалії, Англії, Італії.

Попереднім головним тренером «вершкових» був Альваро Арбелоа. Під його керівництвом «Реал» фінішував на 2-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги 2025/26. Також клуб вилетів із Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній керманич донецького «Шахтаря» і мадридського «Реала» Бернд Шустер поділився думками щодо повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера іспанського гранда.

На думку німецького фахівця, «Особливий» зробить послугу президенту «вершкових» Флорентіно Пересу. Португалець повинен закласти фундамент для майбутніх успіхів мадридців. Королівський клуб цей сезон завершив без трофеїв.

«Моурінью приходить в «Реал» не для того, щоб ставити видовищний, переможний футбол. Він приходить протягнути руку допомоги президенту. Бути тим, хто приймає критику на себе, і створити колектив, якого зараз не існує. Саме тому неможливо вигравати титули ні за два роки, ні за три. Моурінью приходить, щоб повернути команді деякі втрачені відчуття і дух переможців», – пояснив Шустер.