Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані, обігравши в першому колі австрійку Ліллі Таггер у трисетовому поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

На початку першого сету українка виграла два гейми, однак суперниця змогла зробити брейк і зрівняти рахунок – 2:2. Втім, у кінцівці партії Олійникова виграла три гейми поспіль, завершивши сет на свою користь – 6:3.

У другій партії ініціативу перехопила Таггер, яка повела 3:1 після стартових геймів. Хоч Олійникова й зуміла відновити рівновагу, австрійка знову вийшла вперед і довела сет до перемоги – 6:4, зрівнявши рахунок у матчі.

У вирішальному сеті Таггер вела 4:1, але українка здійснила вражаючий камбек, вигравши п’ять геймів поспіль. З другого матчболу Олійникова оформила перемогу після 2 годин і 9 хвилин гри.

WTA 250, Руан. 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Ліллі Таггер (Австрія) 6:3, 4:6, 6:4

Наступною суперницею Олександри стане угорка Анна Бондар, яка посідає 65-те місце у світовому рейтингу.

Загалом до другого кола в Руані пробилися три українські тенісистки. Окрім Олійникової, боротьбу продовжать Вероніка Подрез і Марта Костюк, які також виграли свої стартові матчі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.