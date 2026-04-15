Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
фото: ФТУ

Наступною суперницею Олександри стане угорка Анна Бондар

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані, обігравши в першому колі австрійку Ліллі Таггер у трисетовому поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

На початку першого сету українка виграла два гейми, однак суперниця змогла зробити брейк і зрівняти рахунок – 2:2. Втім, у кінцівці партії Олійникова виграла три гейми поспіль, завершивши сет на свою користь – 6:3.

У другій партії ініціативу перехопила Таггер, яка повела 3:1 після стартових геймів. Хоч Олійникова й зуміла відновити рівновагу, австрійка знову вийшла вперед і довела сет до перемоги – 6:4, зрівнявши рахунок у матчі.

У вирішальному сеті Таггер вела 4:1, але українка здійснила вражаючий камбек, вигравши п’ять геймів поспіль. З другого матчболу Олійникова оформила перемогу після 2 годин і 9 хвилин гри.

WTA 250, Руан. 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Ліллі Таггер (Австрія) 6:3, 4:6, 6:4

Наступною суперницею Олександри стане угорка Анна Бондар, яка посідає 65-те місце у світовому рейтингу.

Загалом до другого кола в Руані пробилися три українські тенісистки. Окрім Олійникової, боротьбу продовжать Вероніка Подрез і Марта Костюк, які також виграли свої стартові матчі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру в 2024 році
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Вчора, 10:33
Еліна Світоліна здобула другу перемогу для України
Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
10 квiтня, 19:56
Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
10 квiтня, 15:46
Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
8 квiтня, 13:23
Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс
Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером
2 квiтня, 14:00
Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
31 березня, 13:04
Білозерцев тепер гратиме за Узбекистан
Перспективний 17-річний тенісист відмовився від громадянства України
24 березня, 15:16
Іга Свьонтек матиме нового тренера
Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі
23 березня, 16:25
Папа Лев XIV займе свої апартаменти в Апостольському палаці
Папа Римський переїхав до нової резиденції
15 березня, 18:06

Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка
Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка
«Баварія» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Баварія» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
