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Формула-1 обрала постачальника шин на прийдешні сезони

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Формула-1 обрала постачальника шин на прийдешні сезони
«Піреллі» залишається у чемпіонаті ще мінімум на два роки
фото: Red Bull Content Pool

Королева автоспорту вирішила не робити різких рухів

Керівництво Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) та Формули-1 продовжили контракт із компанією «Піреллі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Італійський постачальник залишиться єдиним до кінця 2028 року. Компанія постачатиме гуму для Формули-1, Формули-2, Формули-3 та F1 Academy. «Піреллі» став монополістом шин у Королеві автоспорту в 2011 році.

«Ми насолоджувалися неймовірною історією і партнерством із «Піреллі», покладаючись на їхні технічну майстерність і фокус на продуктивності, інноваціях і стійкості впродовж багатьох років. Я радий, що ФІА та ми продовжимо ці взаємини ще на один рік», – заявив гендиректор Формули-1 Стефано Доменікалі.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Монако

Пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Він набрав 156 очок. Другим іде гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (90 пунктів), а на третє місце опустився британець з «Мерседеса» Джордж Расселл (88).

Німецько-британська стайня впевнено лідирує у Кубку конструкторів. До свого активу «Мерседес» записав 244 очки. Пілоти Скудерії набрали 165 пунктів. Третій у списку команд – «Макларен», гонщики якого набрав 118 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пілоти Формули-1 цього разу обійдуться без паузи. Наступний етап відбудеться 12-14 червня. Команди змагатимуться в іспанській Барселоні на трасі «Каталунья-Монтмело». Торік Гран-прі Іспанії виграв гонщик «Макларена» Оскар Піастрі.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Формула-1

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