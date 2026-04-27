Сенсаційна 15-річна українка вперше в кар’єрі пробилася в основну сітку турніру ITF

Поліна Скляр пройшла кваліфікацію, розгромивши більш ніж удвічі старшу суперницю

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр уперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру ITF W100. Про це повідомляє «Главком».

Як Скляр пройшла кваліфікацію турніру у Вісбадені

Юна українка подолала кваліфікацію до грунтового 100-тисячника у Вісбадені.

У першому раунді відбору Скляр здолала Саду Нахіману (Бурунді, WTA 260), а у фінальному колі впоралася із 34-річною Ізабеллою Шиніковою (Болгарія, WTA 381). Перемога над Нахіманою стала для Поліни найбільш рейтинговою в її кар'єрі.

Проти Шинікової гра тривала лише 54 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:1. За поєдинок Скляр 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 2 помилки на подачі та не мала жодного брейкпойнту.

Результати Скляр у кваліфікації ITF W100 у Вісбадені:

1 раунд. Поліна Скляр (Україна) – Сада Нахімана (Бурунді) 6:4, 6:3

2 раунд. Поліна Скляр (Україна) – Ізабелла Шинікова (Болгарія) 6:1, 6:1

Суперниця Скляр у 1/16 фіналу визначиться пізніше. З можливих опоненток такі відомі тенісистки, як Ханне Вандевінкель, Лінда Клімовічова, Франческа Джонс, Сімона Вальтерт.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез піднялась в рейтингу WTA на 62 позиції після успіху на дебютному турнірі WTA.

У французькому Руані сталася історична подія – перший український фінал турніру WTA, у якому зіграли Марта Костюк та 19-річна дебютантка Вероніка Подрез. Щоб пройти в нього Марта розгромила у півфіналі німкеню Татьяну Марію, тоді як Вероніка пройшла після зняття румунки Сорани Кирсті через травму ноги. Зрештою, Костюк здобула перемогу над Подрез (6:3, 6:4) та виборола другий титул у кар'єрі.

За підсумком турніру в Руані, ривок до найкращого результату в кар'єрі здійснила Подрез, яка здійнялася на 62 позиції та посідає 147-ме місце в рейтингу WTA. Переможниця фіналу Костюк підвищилася на п'ять місць і наразі 23-тя.