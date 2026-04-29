Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гра завершилася розгромом. Костюк вийшла до півфіналу турніру у Мадриді

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: openrouen.fr

Костюк продовжує перемагати у столиці Іспанії

Марта Костюк на турнірі WTA 1000 в Мадриді обіграла у чвертьфіналі чешку Лінду Носкову. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Костюк двічі не змогла подати на перший сет, тож все вирішувалося на тайбрейку. Його українка впевнено виграла – 7:1.

Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму, оформивши «суху» перемогу 6:0.

WTA 1000. Мадрид. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 26) – Лінда Носкова (Чехія, 13) 7:6, 6:0

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Як повідомлялося, перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів чому вирішив розвивати власний влог на YouTube.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивитися довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua