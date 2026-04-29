Гра завершилася розгромом. Костюк вийшла до півфіналу турніру у Мадриді

Костюк продовжує перемагати у столиці Іспанії

Марта Костюк на турнірі WTA 1000 в Мадриді обіграла у чвертьфіналі чешку Лінду Носкову. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Костюк двічі не змогла подати на перший сет, тож все вирішувалося на тайбрейку. Його українка впевнено виграла – 7:1.

Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму, оформивши «суху» перемогу 6:0.

WTA 1000. Мадрид. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 26) – Лінда Носкова (Чехія, 13) 7:6, 6:0

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Як повідомлялося, перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів чому вирішив розвивати власний влог на YouTube.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивитися довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.