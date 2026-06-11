Екстренер «Шахтаря» пояснив вибір «Реала» на користь Моурінью

Чемпіон Європи 1980 року розуміє крок Флорентіно Переса

Колишній керманич донецького «Шахтаря» і мадридського «Реала» Бернд Шустер поділився думками щодо повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера іспанського гранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

На думку німецького фахівця, «Особливий» зробить послугу президенту «вершкових» Флорентіно Пересу. Португалець повинен закласти фундамент для майбутніх успіхів мадридців. Королівський клуб цей сезон завершив без трофеїв.

«Моурінью приходить в «Реал» не для того, щоб ставити видовищний, переможний футбол. Він приходить протягнути руку допомоги президенту. Бути тим, хто приймає критику на себе, і створити колектив, якого зараз не існує. Саме тому неможливо вигравати титули ні за два роки, ні за три. Моурінью приходить, щоб повернути команді деякі втрачені відчуття і дух переможців», – пояснив Шустер.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.