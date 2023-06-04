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Ексукраїнський гросмейстер Карякін провів майстер-клас з шахів для російських окупантів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ексукраїнський гросмейстер Карякін провів майстер-клас з шахів для російських окупантів
У російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем

До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, провів майстер-клас з шахів для російських окупантів в зоні бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

Зазначається, що Карякін підтримав російських вбивць, висловивши «впевненість у якнайшвидшій перемозі над ворогом і в їхньому поверненні додому».

Разом з тим, не повідомляється, які саме аргументи шахіст навів на підтвердження своїх слів про «впевненість у якнайшвидшій перемозі». Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем. Можливо, саме цим і можна пояснити таку дивну та безпідставну заяву зрадника.

Нагадаємо, Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 33-річний російський шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).

Теги: росія війна шахи Сєрґєй Карякін

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