Ексукраїнський гросмейстер Карякін провів майстер-клас з шахів для російських окупантів

До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, провів майстер-клас з шахів для російських окупантів в зоні бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

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Зазначається, що Карякін підтримав російських вбивць, висловивши «впевненість у якнайшвидшій перемозі над ворогом і в їхньому поверненні додому».

Разом з тим, не повідомляється, які саме аргументи шахіст навів на підтвердження своїх слів про «впевненість у якнайшвидшій перемозі». Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем. Можливо, саме цим і можна пояснити таку дивну та безпідставну заяву зрадника.

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Нагадаємо, Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 33-річний російський шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).