Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції

Фатальним для Де Дзербі стало фіаско в протистоянні з командою українця Іллі Забарного

Французький «Марсель» оголосив про відставку Роберто Де Дзербі з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Терпець керівництву гранда ввірвався після розгромної поразки від столичного ПСЖ (0:5). Після серії посередніх результатів «Марсель» випав із трійки найкращих Ліги 1. Сторони спільно домовилися про розрив контракту.

Роберто Де Дзербі на чолі «Марселя»

Італійський фахівець очолив провансальців перед сезоном 2024/25. За підсумками кампанії «Марсель» посів друге місце в чемпіонаті Франції.

У нинішньому сезоні команда Де Дзербі не змогла подолати основний раунд Ліги чемпіонів. «Марсель» набрав 9 очок і поступився лісабонській «Бенфіці» за додатковими показниками. Також гранд продовжить боротьбу за Кубок Франції.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

