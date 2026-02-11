Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Фото: Reuters

Фатальним для Де Дзербі стало фіаско в протистоянні з командою українця Іллі Забарного

Французький «Марсель» оголосив про відставку Роберто Де Дзербі з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Терпець керівництву гранда ввірвався після розгромної поразки від столичного ПСЖ (0:5). Після серії посередніх результатів «Марсель» випав із трійки найкращих Ліги 1. Сторони спільно домовилися про розрив контракту.

Роберто Де Дзербі на чолі «Марселя»

Італійський фахівець очолив провансальців перед сезоном 2024/25. За підсумками кампанії «Марсель» посів друге місце в чемпіонаті Франції.

У нинішньому сезоні команда Де Дзербі не змогла подолати основний раунд Ліги чемпіонів. «Марсель» набрав 9 очок і поступився лісабонській «Бенфіці» за додатковими показниками. Також гранд продовжить боротьбу за Кубок Франції.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Арда Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.

Теги: ФК «Олімпік» (Марсель) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коммісо помер після тривалої хвороби
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
17 сiчня, 13:43
Данило Сікан змінив турецький чемпіонат на бельгійський
Ексфутболіст збірної України перебрався до чемпіонату Бельгії
21 сiчня, 16:11
Жеремі Жаке може перебратися до АПЛ
«Ліверпуль» заплатить £55 млн за таланта з Франції
2 лютого, 23:34
Результативний удар Руслана Маліновського допоміг «Дженоа» обіграти «Болонью»
Маліновський став автором найкращого гола січня в чемпіонаті Італії (відео)
4 лютого, 19:01
Ія Андрущак повернулася до збірної України в новій ролі
Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
Вчора, 12:06
Тільки один із грандів дістанеться фіналу Кубка Іспанії-2025/26
«Атлетіко» й «Барселона» зустрінуться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії
6 лютого, 17:06
«Камп Ноу» претендує на третій у своїй історії фінал Ліги чемпіонів
«Барселона» хоче прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2029 році
3 лютого, 16:32
Максим Хлань допоміг «Гурніку» обіграти «П'яст»
Український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі
3 лютого, 15:05
Роман Яремчук поповнив склад «Ліона»
Яремчук приєднався до екстренера «Шахтаря» у французькому клубі
3 лютого, 10:34

Новини

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді
Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Курйози олімпіади. Норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду
Курйози олімпіади. Норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua