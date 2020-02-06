Еліна Світоліна принесла Україні другу перемогу в Кубку Федерації



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Еліна Світоліна розібралася з вікторією Томовою Великий теніс України

Як і очікувалося, українки не відчувають проблем у зустрічі з болгарками

Збірна України достроково, незалежно від результату парної зустрічі, забезпечила собі перемогу в стартовому матчі групового турніру Кубка Федерації проти болгарок.

Слідом за Даяною Ястремською, яка віддала опонентці лише три гейми, друге очко нашій команді принесла Еліна Світоліна.

Перша ракетка України за годину і 13 хвилин перемогла 143-го номера поточного світового рейтингу Вікторію Томову – 7:6(5), 6:3.

Попереду у протистоянні Україна – Болгарія парна зустріч. Вона важлива, бо може статися, що при остаточному підрахунку враховуватиметься різниця переможних і програних поєдинків.

Завтра у другому й заключному поєдинку групи українки гратимуть проти хорваток, які приїхали до Таллінна без своєї лідерки Донни Векіч.