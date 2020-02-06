Еліна Світоліна принесла Україні другу перемогу в Кубку Федерації
Як і очікувалося, українки не відчувають проблем у зустрічі з болгарками
Збірна України достроково, незалежно від результату парної зустрічі, забезпечила собі перемогу в стартовому матчі групового турніру Кубка Федерації проти болгарок.
Слідом за Даяною Ястремською, яка віддала опонентці лише три гейми, друге очко нашій команді принесла Еліна Світоліна.
Перша ракетка України за годину і 13 хвилин перемогла 143-го номера поточного світового рейтингу Вікторію Томову – 7:6(5), 6:3.
Попереду у протистоянні Україна – Болгарія парна зустріч. Вона важлива, бо може статися, що при остаточному підрахунку враховуватиметься різниця переможних і програних поєдинків.
Завтра у другому й заключному поєдинку групи українки гратимуть проти хорваток, які приїхали до Таллінна без своєї лідерки Донни Векіч.