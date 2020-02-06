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    Еліна Світоліна принесла Україні другу перемогу в Кубку Федерації

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    Еліна Світоліна розібралася з вікторією Томовою - Еліна Світоліна принесла Україні другу перемогу в Кубку Федерації
    Еліна Світоліна розібралася з вікторією Томовою
    Великий теніс України

    Як і очікувалося, українки не відчувають проблем у зустрічі з болгарками

    Збірна України достроково, незалежно від результату парної зустрічі, забезпечила собі перемогу в стартовому матчі групового турніру Кубка Федерації проти болгарок.

    Слідом за Даяною Ястремською, яка віддала опонентці лише три гейми, друге очко нашій команді принесла Еліна Світоліна.

    Перша ракетка України за годину і 13 хвилин перемогла 143-го номера поточного світового рейтингу Вікторію Томову – 7:6(5), 6:3.

    Попереду у протистоянні Україна – Болгарія парна зустріч. Вона важлива, бо може статися, що при остаточному підрахунку враховуватиметься різниця переможних і програних поєдинків.

    Завтра у другому й заключному поєдинку групи українки гратимуть проти хорваток, які приїхали до Таллінна без своєї лідерки Донни Векіч.

    теніс Еліна Світоліна Збірна України Вікторія Томова
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