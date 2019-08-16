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    Еліна Світоліна вдруге поспіль програла одній і тій же суперниці

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    Останнім часом Софія Кенін стала злим генієм Еліни Світоліної - Еліна Світоліна вдруге поспіль програла одній і тій же суперниці
    Останнім часом Софія Кенін стала злим генієм Еліни Світоліної
    УНІАН

    Українка не знаходить підходів до Софії Кенін

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

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    В 1/8 фіналу Еліна поступилася 22-й на даний момент тенісистці світу Софії Кенін зі США – 3:6, 6:7(3).

    Матч тривав годину і 53 хвилини.

    Світоліна програє Кенін на другому турнірі поспіль. Тиждень тому Еліна поступилася Софії у чвертьфіналі Rogers Cup у Торонто.

    Так чи інакше, завдяки перемозі над бельгійкою Еліс Мертенс в 1/16 фіналу Цинциннаті Світоліна на наступному тижні повернеться в топ-5 світового рейтингу.  

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