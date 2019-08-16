Еліна Світоліна вдруге поспіль програла одній і тій же суперниці



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Останнім часом Софія Кенін стала злим генієм Еліни Світоліної УНІАН

Українка не знаходить підходів до Софії Кенін

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

В 1/8 фіналу Еліна поступилася 22-й на даний момент тенісистці світу Софії Кенін зі США – 3:6, 6:7(3).

Матч тривав годину і 53 хвилини.

Світоліна програє Кенін на другому турнірі поспіль. Тиждень тому Еліна поступилася Софії у чвертьфіналі Rogers Cup у Торонто.

Так чи інакше, завдяки перемозі над бельгійкою Еліс Мертенс в 1/16 фіналу Цинциннаті Світоліна на наступному тижні повернеться в топ-5 світового рейтингу.